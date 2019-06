"Tüm Emeklilere 1.000 TL 30 Haziran Emekliler Günü İkramiyesi"

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

31.05.2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve gerekçesi ekte sunulmuştur.

Gereğini saygılarımla arz ederim.

Vecdi Gündoğdu

Kırklareli Milletvekili

GENEL GEREKÇE

2018 yılında 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası kanununda yapılan değişiklikle SGK dan aylık alan yaklaşık 12 milyon emeklimize yıllık 2 bin TL ( Ramazan Bayramı 1.000 TL, Kurban Bayramı 1.000 TL) bayram ikramiyesi ödenmektedir.

Her yıl yaşanan enflasyon nedeniyle 2018 yılında çıkarılan kanunda belirtilen bin TL’nin günümüz koşullarını ve ileriki yılları düşünerek güncellenmesi zorunlu hale gelmiştir.

Her geçen günağırlaşan yaşam koşulları altında ezilen emeklilerimizin gelirlerini artırarak biraz olsun sıkıntılarını hafifletmek amacıyla; her yıl ramazan ve kurban bayramlarında ödenen ikramiyenin tutarı kadar her yıl 30 Haziran Emekliler Günü’nde de 1000 TL ödenmesive ödenecek yıllık 3 ikramiyenin her yıl TÜFE oranında artırılması amaçlanmaktadır.

MADDE GEREKÇELERİ

Madde1- Sosyal Güvenlik Kurumu emeklilerine ve 506 sayılı Kanunun geçici 20 nci maddesi kapsamındaki özel sandık emeklilerine; bir yılda 3 defa, 1.000 er TL ikramiye ödenmesi ve tutarın her yıl Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) oranını düzeyinde artırılarak güncellenmesi amaçlanmıştır.

Madde2-Yürürlük maddesi

Madde3-Yürütme maddesi

31.05.2006 TARİHLİ VE 5510 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ

Madde1-31.05.2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunun ek 18. maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“ Kurumca bu Kanun ve ilgili mevzuat uyarınca gelir ve aylık ödemesi yapılanlara, 506 sayılı Kanunun geçici 20 nci maddesi kapsamındaki bankalar, sigorta ve reasürans şirketleri, ticaret odaları, sanayi odaları, borsalar veya bunların teşkil ettikleri birlikler personeli için kurulmuş bulunan sandıkların iştirakçileri ile aylık veya gelir bağlanmış olanlar ile bunların hak sahiplerine ödemenin yapılacağı tarihte gelir ve aylık alma şartıyla, her yıl 30 Haziran Emekliler Günü, Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramında 1.000’er TL tutarında ikramiye ödenir ve tutar her yıl TÜFE oranında artırılarak güncellenir”

Madde2-Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde3-Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

İOS Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Android Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Sosyal Medya Hesaplarımızı Takip Ederek İlanlardan Anında Haberdar Olun.

Twitter'da Takip Etmek İçin Tıklayınız.

Facebook Grubumuz İçin Tıklayınız.

Instagram Sayfamız için Tıklayınız

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA