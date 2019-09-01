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"TUİK atamalarında Bakanla Sayıştay ters düştü"

CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in ‘TÜİK’in merkez ve taşra teşkilatında tedviren ve vekâleten yapılan yönetici görevlendirmelerine ilişkin’ Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’a yöneltmiş olduğu yazılı soru önergesine yanıt Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’tan geldi.

"TUİK atamalarında Bakanla Sayıştay ters düştü"

CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in ‘TÜİK’in merkez ve taşra teşkilatında tedviren ve vekâleten yapılan yönetici görevlendirmelerine ilişkin’ Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’a yöneltmiş olduğu yazılı soru önergesine yanıt Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’tan geldi.

01 Eylül 2019 Pazar 10:09
"TUİK atamalarında Bakanla Sayıştay ters düştü"

Bakan Albayrak, Gürer’e vermiş olduğu yanıtta;  yapılan atama ve görevlendirmelerin 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa uygun olarak gerçekleştiğini söyledi.

CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Merkez Teşkilatındaki 3 Başkan Yardımcısından birinin 5 yılı aşkın süredir tedviren, diğer Başkan Yardımcısı ile 13 Daire Başkanının vekâleten, yine 26 Bölge Müdüründen 15'inin vekâleten, 5'inin ise tedviren görevlerini yürüttüklerinin Sayıştay denetiminden anlaşıldığını ifade etti.

Gürer, “ 7 Daire Başkanlığı görevinin vekâlet onay tarihi 2012 yılı olup, Bölge Müdürlüklerinde de onay tarihi 2013 yılı olan 7 adet vekâlet görevlendirmesi bulunmaktadır. 3 Başkan Yardımcısından birinin 5 yılı aşkın süredir tedviren, diğer Başkan Yardımcısı ile 13 Daire Başkanının vekâleten ve 7 sinin bu görevi 2012 yılından, yine 26 Bölge Müdüründen 15'inin vekâleten ve 7 sinin bu görevi 2013 yılından beri, 5'inin ise tedviren sürekli şekilde yapması ve bu kişilerin "harcama yetkilisi" sıfatıyla kendilerine tahsis edilen bütçeleri kullanma yetkisine sahipken tek bir üst yöneticiye bağımlı olmaları nedeniyle karar alma süreçlerini etkilemesi muhtemel olduğundan mali sistemin işlerliği açısından önemli zayıflıklara neden olabilmesi olası değimlidir? Diğer yandan, söz konusu boş kadrolara asil gibi yapılan bu vekâleten ve tedviren görevlendirmeler ihtiyaca binaen arızi şekilde olması gerekirken, istisnai bir müessese olan bu görevlendirmelerin üzere süreklilik sebebiyle mevzuata uygun olmadığı belirlendiği halde neden kadrolar doldurulmamaktadır?” şeklindeki sorularına yanıt istedi.

CHP’li  Ömer Fethi Gürer’in yazılı soru önergesine yanıt  veren Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Sayıştay raporlarında yer alan hususları ve güncel durumu açıklamadı. Yapılan atama ve görevlendirmelerin 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa uygun olarak gerçekleştiğini söyleyen Bakan Albayrak, Sayıştay raporlarında yer alan hususları yanıtlamadı.

CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer konuyla ilgili, “Sayıştay tarafından belirlenen TÜİK  kadrolarının durumu, bu kuruma karşı duyulan güvensizliğinde bir yansıması olabilir. Kurum, ülkenin en güvenilir yapısı iken; son veri açıklamaları ve yaşanan yönetici değişiklikleriyle tartışmalı hale gelmiştir. İşsizlik konusunda verdiği rakam dahi İŞKUR’un SGK ile örtüşmediğini ortaya koyarken, kamuoyuna açıklanan kimi verilere şüphe ile bakılır olması kurum yapısı ile de doğrudan ilgilidir” açıklamasında bulundu.

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tuik atamalarında bakanla sayıştay ters düştü
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