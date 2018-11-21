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TSK'dan Gazilik Alamayanlar Meclis Gündeminde!

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde düzenlediği basın toplantısında, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yönetmeliğinin "yüzde 40 uzuv kaybı şartına" takılan ve gazilik unvanı alamayan 19 bin kişi bulunduğunu açıkladı.

TSK'dan Gazilik Alamayanlar Meclis Gündeminde!

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde düzenlediği basın toplantısında, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yönetmeliğinin "yüzde 40 uzuv kaybı şartına" takılan ve gazilik unvanı alamayan 19 bin kişi bulunduğunu açıkladı.

21 Kasım 2018 Çarşamba 14:05
TSK'dan Gazilik Alamayanlar Meclis Gündeminde!

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde düzenlediği basın toplantısında, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yönetmeliğinin "yüzde 40 uzuv kaybı şartına" takılan ve gazilik unvanı alamayan 19 bin kişi bulunduğunu açıkladı.

Hürriyet, yüzde 40 uzuv kaybı şartına takılıp gazilik hakkı alamayanların sorunlarının çözülmesi gerektiğini söyledi. 

"TERÖRLE MÜCADELEDE YARALANANLAR ZOR GEÇİNİYOR"



Bu gruptakilerin sorunlarını her seferinde dile getirdiğini anlatan Hürriyet, terörle mücadelede yaralanan bu kişilerin zor şartlarda geçimlerini sağladıklarını savundu. 

Bu durumda bulunanlardan bazı fotoğraflar gösteren Hürriyet, "Bu arkadaşlarımızın bazılarının vücutlarında mermi ve şarapnel parçaları var. Bundan dolayı zehirleniyorlar." dedi. 

"GAZİLİK HAKKI ALAMAYANLARIN SORUNLARI ÇÖZÜLMELİDİR"



"Bu ayıbı gidermek boynumuzun borcudur." ifadesini kullanan Hürriyet, "Yüzde 40 uzuv kaybı şartına takılıp gazilik hakkı alamayanların sorunları mutlaka çözülmelidir. Buradan bir kez daha bu sorunun çözümü için hükümete sesleniyorum." diye konuştu. 

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

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