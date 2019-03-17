TRT'de kaç memur çalışıyor?

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’a Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu'nda (TRT) çalışanlarını ve satın alınıp yayımlanmayan kaç yayın olduğunu sordu. CHP'li Gürer verdiği soru önergesinde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'a "TRT Genel Müdürlüğünde müdür, memur, sözleşmeli, danışman, işçi ve taşeron olarak çalışanların dağılımı nedir? 2006-2018 yılı arası kurumca bedeli ödenerek yaptırılıp satın alınan ancak gösterilmeyen kaç yayın vardır?" şeklinde sorular yöneltti.

"TRT'DE 5 BİN 57 PERSONEL ÇALIŞIYOR"

Cumhurbaşkanı yardımcısı Fuat Oktay, Türkiye Radyo-Televizyon Kurumunda (TRT), kadro karşılığı sözleşmeli personel olarak 5 bin 57 personel, özel hukuk hükümlerine tabi olarak 246 personelin görev yaptığını açıkladı.

Oktay, "Bedeli ödenerek ya da satın alınarak yayıma verilmemiş herhangi bir program bulunmamakta olup, ‘Kuşlar Bizim Gibi’ adlı yapım gecikmeli olarak yayımlanmıştır" dedi.