TRT'nin siyasi partilere ne kadar süre ayırdığı belli oldu

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) üyesi İsmet Demirdöğen, TRT'nin 1-28 Şubat tarihleri arasını kapsayan 'siyasi haber raporunu' açıkladı. Buna göre kanal, bu süre zarfı içinde AK Parti ve MHP'ye toplam 53 saat 30 dakika, CHP ve İYİ Parti'ye ise toplam 14 saat yer verdi.

Sözcü'den Ali Ekber Ertürk'ün haberine göre, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) üyesi İsmet Demirdöğen, TRT'nin 1-28 Şubat tarihleri arasını kapsayan 'siyasi haber raporunu' açıkladı.

Listeye göre TRT Haber'in siyasi partilere yönelik haberler, canlı yayınlar, haber programları ve siyasi mitinglerde AK Parti ve MHP aleyhine herhangi bir ifadeye yer verilmedi.

TRT'nin şubat bültenlerinin dökümü şöyle:

AK Parti: 49 saat 58 dakika 12 saniye lehte. Aleyhte yayın hiç yok.

MHP: 3 saat 32 dakika 26 saniye lehte. Aleyhte yayın hiç yok.

CHP: 5 saat 47 dakika 25 saniye lehte, 5 saat 56 dakika 15 saniye aleyhte.

İYİ Parti: 55 dakika 32 saniye lehte, 1 saat 11 dakika 53 salise aleyhte.

Cumhur İttifakı: 53 saat 30 dakika 38 saniye lehte. Aleyhte yayın yok.

Millet İttifakı: 6 saat 52 dakika lehte, 7 saat 8 dakika aleyhte yayın.

Raporu değerlendiren RTÜK Üyesi İsmet Demirdöğen, "İşte kamu yayıncılığı! TRT kendi yasasını çiğniyor. RTÜK ise sorumluluktan kaçınan pasif bir izleyici" dedi.