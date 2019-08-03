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TRT'den Liyakatlı Atama Hakkında Şok Eden Yanıt!

TRT Genel Müdürlüğü, kurumun personel istihdam politikasını sorgulayan CHP’li vekil Mahmut Tanal’ın bilgi edinme başvurusunu, “Kamuoyunu ilgilendirmediği” gerekçesiyle reddetti.

TRT'den Liyakatlı Atama Hakkında Şok Eden Yanıt!

TRT Genel Müdürlüğü, kurumun personel istihdam politikasını sorgulayan CHP’li vekil Mahmut Tanal’ın bilgi edinme başvurusunu, “Kamuoyunu ilgilendirmediği” gerekçesiyle reddetti.

03 Ağustos 2019 Cumartesi 22:32
TRT'den Liyakatlı Atama Hakkında Şok Eden Yanıt!

CHP İstanbul Milletvekili Av. Mahmut Tanal, TRT personelinin sayısı, personelin cinsiyetlerine göre sayıları, çalışanların öğrenim durumları, üniversite mezunu olanların kaçının iletişim fakültesi mezunu olduğu ve iletişim fakültesi mezunu dışındakilerin hangi fakülte mezunu olduğuna ilişkin, 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu kapsamında bilgi verilmesini talep etti.

TRT’NİN RET GEREKÇESİ: KAMUOYUNU İLGİLENDİRMİYOR

Ancak TRT Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı, CHP’li Tanal’ın bilgi edinme başvurusunu, “Kamuoyunu ilgilendirmediği” gerekçesiyle reddetti. TRT İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı, ret kararı verirken Bilgi Edinme Hakkı Kanunu’nun 25. maddesinin arkasına sığındı. Söz konusu maddede, “Kurum ve kuruluşların, kamuoyunu ilgilendirmeyen ve sadece kendi personeli ile kurum içi uygulamalarına ilişkin düzenlemeler hakkındaki bilgi veya belgeler, bilgi edinme hakkının kapsamı dışındadır. Ancak, söz konusu düzenlemeden etkilenen kurum çalışanlarının bilgi edinme hakları saklıdır” deniliyor.

TANAL: YOK ÖYLE YAĞMA

TRT’nin 25’inci maddenin arkasına sığınarak, başvurusunun Bilgi Edinme Hakkı Kanunu kapsamına girmediğini savunup sorularını cevapsız bırakması, CHP’li vekil Mahmut Tanal’ın tepkisini çekti.

Tanal, kamu kurum ve kuruluşlarında liyakatin esas alınıp alınmadığını, usulsüz personel istihdamının yapılıp yapılmadığını sorgulamanın milletvekilinin görevi olduğunu belirterek, “Benden vergiyi alacak, parayı alacak ama ‘beni kontrol etmeyeceksin’ diyecek, ‘sana ne’ demeye getirecek. Yok öyle yağma! Personelin liyakatini sorgulamak milletvekilinin görevidir. Adam kayırma var mı yok mu, liyakate göre çalışılıyor mu çalışmıyor mu, bunu sorgulamak görevimdir” ifadelerini kullandı.

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