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Trabzon'lular ayaklandı! AK Partili belediye başkanından ''sizi biz müslüman yaptık'' ayıbı

Kahramanmaraş'ın AK Partili Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör'ün, esnaf ziyareti yaptığı sırada Trabzonlu bir kadına söylediği ‘Sizi biz Müslüman yaptık’ ifadeleri sonrası gelen tepkiler üzerine özür diledi.

Trabzon'lular ayaklandı! AK Partili belediye başkanından ''sizi biz müslüman yaptık'' ayıbı

Kahramanmaraş'ın AK Partili Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör'ün, esnaf ziyareti yaptığı sırada Trabzonlu bir kadına söylediği ‘Sizi biz Müslüman yaptık’ ifadeleri sonrası gelen tepkiler üzerine özür diledi.

15 Kasım 2019 Cuma 07:22
Trabzon'lular ayaklandı! AK Partili belediye başkanından ''sizi biz müslüman yaptık'' ayıbı

İl merkezinde esnaf ziyaretinde bulunan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör ile Trabzonlu olduğunu belirten bir kadın arasında yaşanan ‘Sizi biz Müslüman yaptık’ diyaloğu vatandaşlar tarafından tepki çekti.

Güngör sohbet ettiği bir kadının Trabzonlu olduğunu öğrenince “Sizi biz Müslüman yaptık” şeklinde konuştu. Kadın ise şaşırarak “Ne demek yani o?” sözleriyle tepkisini gösterdi. Birçok yerel gazete ve televizyonda yer alan görüntülerin ardından Güngör’e tepkiler çığ gibi büyüdü.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

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trabzon lular ayaklandı ak partili belediye başkanından sizi müslüman yaptık ayıbı
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