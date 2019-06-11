Torpilli atamayı kim istedi?

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Afyonkarahisar Milletvekili ve Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlık Divanı Katip Üyesi Av. Burcu Köksal, TBMM Başkanlığına Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un cevaplaması istemiyle soru önergesi verdi.

BİRİNCİ YERİNE 82. SIRADAKİ KİŞİ MÜDÜR YAPILDI

"Liyakate dayalı, kalıcı, sürdürülebilir, objektif bir sistem getirmek, eğitimcilerimizi ötekileştirmeden ve kayırmadan değerlendirmek Milli Eğitim Bakanlığının en temel görevi olmalıdır." diyen Milletvekili Köksal, "Afyonkarahisar İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Eğitim Kurumlarına Yönetici Görevlendirme sürecince Puan sırasında 1. olan kişinin yerine Afyonkarahisar'daki yetkililer tarafından 5442 sayılı yasaya dayanarak puan sıralamasında 82. sırada olan kişinin müdür yapıldığı bilinmektedir." dedi.

ATAMA HAKKANİYETE UYGUN MU, HANGİ GEREKÇEYLE YAPILDI?

Önergesinde atamanın hangi gerekçeyle yapıldığını soran Köksal, "Puan sıralamasına göre atama yapılması gerekirken Afyonkarahisar'daki yetkililer hangi gerekçeyle 5442 sayılı yasaya dayanarak bu atamayı yapmıştır? Bu atama ‘Hakkaniyete’ uygun mudur? Birinci olan varken 82. sıradaki kişinin atanması, hangi kriterle olmuştur?" ifadelerini kullandı.

DAHA ÖNCE DE HAKKINDA SORUŞTURMA AÇILMIŞ...

Puan sıralamasında 82'inci sırada yer almasına rağmen Afyonkarahisar'daki yetkililer tarafından ataması yapılan söz konusu kişinin daha öncede hakkında soruşturma açıldığının önemle altını çizen Köksal, "2014 yılında köy okulu Müdürü iken hakkında soruşturma açılan bu kapsamda sözde yer değiştirmesi uygun görülen kişi bir nevi ödüllendirilmiş ve Merkez Halk Eğitim Müdürü olarak atanmıştır. Bu kişi bu göreve nasıl getirilmiştir? Halen aynı görevde nasıl tutulmaktadır? Görevde kalmasını sağlayacak etken nedir?" diye konuştu.

BİRİNCİ NEDEN MÜDÜR OLARAK ATANMADI, ATAMANIN İPTALİNİ DÜŞÜNÜYORMUSUNUZ?

Milletvekili Köksal önergesinde Bakan Selçuk'a şu soruları yöneltti:

"Afyonkarahisar Merkez Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulları için tercih yapan puan sırasında 1. olan adayın Müdür olarak atanamamasının nedeni nedir? Bakanlık olarak Mülakat ile yapılan bu atamaların iptalini düşünüyor musunuz? Bakanlığınca Eğitim Kurumlarına Yönetici Görevlendirme Yönetmeliğinde Mülakat sistemi yerine daha Hakkaniyetli, Liyakate dayalı yeni bir düzenleme yapmayı düşünüyor musunuz?"

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