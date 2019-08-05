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“Toplum sağlığını koruma görevi yürüten veteriner hekimler de yıpranma payı almalıdır”

Cumhuriyet Halk Partisi YDK Üyesi ve İzmir Milletvekili Mahir Polat yaklaşan Kurban Bayramı ile veteriner hekimlerin yaşadığı sorunları gündeme getirdi.

“Toplum sağlığını koruma görevi yürüten veteriner hekimler de yıpranma payı almalıdır”

Cumhuriyet Halk Partisi YDK Üyesi ve İzmir Milletvekili Mahir Polat yaklaşan Kurban Bayramı ile veteriner hekimlerin yaşadığı sorunları gündeme getirdi.

05 Ağustos 2019 Pazartesi 10:19
“Toplum sağlığını koruma görevi yürüten veteriner hekimler de yıpranma payı almalıdır”

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin yanıtlaması istemiyle soru önergesi veren Polat “Hayvan hastalıklarıyla mücadele edilmesi, hayvanların iyileştirilmesi ve aşılanması gibi alt başlıklarla sayılabilecek hayvan sağlığı çalışmaları göz önüne alındığında, veteriner hekimler neden yıpranma payı dışında bırakılmıştır?” sorusunu yöneltti.

“Toplum sağlığını koruma görevi yürüten veteriner hekimler de yıpranma payı almalıdır”

Polat “Veteriner hekimler, hayvan sağlığı görevlerinin yanı sıra, aldıkları eğitim gereği zoonoz (hayvanlardan insanlara geçen) hastalıkların yayılmasını ve insanlara bulaşmasını önlemek görevini de icra etmektedir. Zoonotik hastalıkların başında; köpeklerden geçen kuduz, koyunlardan geçen rift vadisi humması, sığırlardan geçen brusella, develerden geçen Ortadoğu respiratoriksendromu, tavuklardan geçen kuş gribi yer almaktadır.Bu kapsamda, veteriner hekimler toplum sağlığını koruma görevi de yürütmektedir. Yıpranma payının, çalışma koşularının ağır olması sebebiyle diğer mesleklere göre daha fazla efor sarf edilen ve daha fazla yıpranmaya maruz kalınan mesleklerde çalışanlara tanınan bir hak olması göz önüne alındığında, veteriner hekimlerin de yıpranma payı alması gerekmektedir.” dedi.

“VETERİNER HEKİM ATAMALARI YETERSİZ”

Polat “Veteriner hekimlik, hayvan, insan ve çevre sağlığı alanlarıyla aynı anda çalışan tek meslek grubudur. Ülkemizde çalışma koşulları riskli meslek gruplarından bazıları yıpranma payı almaktadır. Veteriner hekimlerin çoğu zaman zor şartlar altında çalıştığını biliyoruz. Geçtiğimiz haftalarda veteriner hekimlerimizle bir araya gelip onların sorunlarını dinledim. Yıpranma payı almamalarının yanı sıra atamaların da yetersiz olmasını dile getirdiler.” sözlerini ifade ederek “Türkiye ve İzmir’ de son beş yılda, yılları ayrı ayrı belirtilmesi suretiyle kaç veteriner hekim görev yapmaktadır? Son 5 yılda, yılları ayrı ayrı olarak belirtilmesi suretiyle üniversitelerin veterinerlik fakültelerinden kaç öğrenci mezun olmuştur? Son 5 yılda, yılları ayrı ayrı belirtilmek suretiyle kaç veteriner hekim ataması yapılmıştır? Hayvan hastalıklarıyla mücadele edilmesi, hayvanların iyileştirilmesi ve aşılanması gibi alt başlıklarla sayılabilecek hayvan sağlığı çalışmaları göz önüne alındığında, veteriner hekimler neden yıpranma payı dışında bırakılmıştır? Zoonoz hastalığı ile mücadele veren veteriner hekimlerin, yıpranma payı kapsamı içerisine alınması için çalışmalarınız bulunmakta mıdır? Veteriner hekimlerin özlük haklarının iyileştirilmesi ile ilgili çalışmalarınız var mıdır? Var ise bunlar nelerdir?” sorularını yöneltti.

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toplum sağlığını koruma görevi yürüten veteriner hekimler yıpranma payı almalıdır
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