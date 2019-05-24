Toplu İş Görüşmeleri Meclis Gündeminde!

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal kamuda çalışan binlerce işçinin beklediği toplu sözleşme görüşmelerini Meclis Gündemine taşıdı.

Sarıbal, yasal süresi dolduğu halde görüşmelerin gerçekleştirilmediğini belirttiği önergesinde “Toplu iş görüşmelerinin gerçekleştirilmiyor olmasının yaklaşan 23 Haziran 2019 tarihinde yapılacak olan İstanbul Büyükşehir Belediye seçimiyle ilgisi olduğuna yönelik iddialar doğru mudur?” sorusunu yöneltti.



CHP’li Vekil, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk tarafından yazılı olarak yanıtlaması istemiyle verdiği önergesinde en büyük işçi konfederasyonu olan Türk-İş yönetiminin, iktidar tarafından muhatap alınmadıklarını ifade ettiklerini belirterek “Toplu sözleşme görüşmeleri için yasal sürenin dolmak üzere olduğu halde muhatap bulamayan Türk – İş’e bağlı sendikaların greve gidecekleri yönünde haberler gelmektedir. İşçi haklarını, ücret ve güvenceyi yok sayan iktidara karşı işçilerin haklarını korumakla yükümlü olan sendika neden sessiz kalıyor?” ifadelerini kullandı.



Orhan Sarıbal’ın önergesinde yer alan sorular şu şekilde;



-Toplu sözleşme zamanı geldiği halde hükümet Türk-İş ile halen masaya oturmuş değil. Zamanı dolmak üzere olan bu görüşme için tarafların hala bir türlü bir araya gelmemesinin sebebi nedir?

-600.000 işçinin kaderini belirleyecek olan maaş zammı görüşmelerinin gerçekleştirilmiyor olmasının yaklaşan 23 Haziran 2019 tarihinde yapılacak olan İstanbul Büyükşehir Belediye seçimiyle ilgisi olduğuna yönelik iddialar doğru mudur?

-Devletin hazinesinde toplu sözleşme ile getirilecek maaş artışlarını karşılayacak paranın bulunmadığı yönündeki iddialar doğru mudur?

-İşçi haklarını, ücret ve güvenceyi yok sayan iktidara karşı işçilerin haklarını korumakla yükümlü olan sendika neden sessiz kalıyor?

-Yasal süre aşılmadan bu görüşmenin derhal yapılması gerekli. Toplu iş görüşmeleri ne zaman yapılacaktır?

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