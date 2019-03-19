Test edilmiş yöntemlerle: Seçim kazandıran 101 Tavsiye

Türkiye’nin kahvelerinde, sokaklarında, evlerinde, gündelik sohbetlerin önemli konularından biri de politika. Özellikle seçim kampanyaları süresince ya da seçimlerden sonra herkesin sonuçlarla ilgili bir fikri oluyor. Kaybeden tarafı suçlamak veya makus talihimizden şikayet etmek alışa geldiğimiz bir durum. Oysa yapılması gereken tek şey; “Nasıl Kazanırız?” sorusunun cevabını vermek. Şeyda Taluk tarafından kaleme alınan ve kısa bir sürede büyük ilgi gören Seçim Nasıl Kazanılır? :101 Tavsiye, bu sorulara cevap veren bir seçim iletişimi kitabı. Kırmızı Kedi Yayınevi’nden çıkan kitap, 10 günde 3. basıma geçerek iletişim alanında yazılmış referans kitaplar özelinde önemli bir başarıya imza attı.

Her kampanya kazanmaz, halka dokunmayan kaybeder

Siyasal kampanyalar, bir anlamda, adayların yeni dostlar edindiği bir süreç. Bu sürecin de en önemli hedefi, seçmene kendini kabul ettirmek ve onları ikna etmek. Bu kitap, seçim kazanmak için gerekli becerilere ve seçim başarılarının ardındaki sırlara ışık tutuyor. Siyasal kampanya sürecini anlamak isteyen öğrenciler, bu alanda çalışan danışmanlar ve siyasal kampanyanın seçim başarısındaki rolünü anlamak isteyen politikacılar için eşsiz bir referans kaynağı. Siyasal kampanyalarda kazanmak için nasıl bir hareket planı kurulması gerektiğine dair pratik bilgileri, başarılı taktikleri içeren kitap; hem Türkiye’nin siyasi tarihinde önemli yer tutan hem de dünyanın çeşitli ülkelerinde kazandıran seçim kampanyalarını mercek altına alıyor. Uzun yıllar siyasal iletişim alanında çalışan ve eğitimler veren deneyimli bir uzman tarafından kaleme alınan kitap, seçim kazanmak için 101 etkili tavsiyeyi kapsıyor.

Dünyadaki başarılı iletişim ve strateji örnekleri

Etrafımız algımıza yönelik bilgi kaynaklarıyla çevrili. Seçmeni mobilize etmek için güvenilir bir bilgi kaynağı haline gelmek, kampanya ve liderlerle ilgili doğru bilgiyi isabetli, etkileşimli kanallardan iletmek gerekli. Seçmeni adayın o makam için “en doğru insan” olduğuna ikna etmek bu yönde algıyı yönetmek şart. Bu çerçevede kitapta, siyasi partilerin dijital iletişim ve medya stratejilerini geliştirmeleri için etkin tavsiyeler paylaşılıyor. Dünyada başarılı olmuş örnekler inceleniyor, bu alanda başarılı uzmanların görüşlerine yer veriliyor.

Sadece siyaset için değil, iş hayatı için de referans kaynağı

“Seçim Nasıl Kazanılır? 101Tavsiye” seçim kazanmak konusunda bilgilendirici bir kitap olmasının yanı sıra liderlik, yöneticilik ve müşteriyle iletişim konusunda da eğitici bir kitap. Sadece Batı ülkeleri değil Tunus, Hindistan ve İran gibi farklı coğrafyalarda yapılan seçimlerin ve liderlik biçimlerinin de ele alındığı kitap, strateji, liderlik, iletişim ve toplulukları harekete geçirme gücü üzerine odaklanıyor. Siyasal kampanyalar hakkında beceri odaklı bir rehber kitap olarak hazırlanan eser, tepkisel olmaktan çok çalışmayı ve proaktif olmayı öneren, bunun için bir hareket planı sunan referanslar dizisi sunan bir kaynak olma özelliğine sahip.

Facebook olmasaydı seçimi kazanamazdım diyen Trump, Clinton’u nasıl yendi?

Clinton, Konstantin Mitsotakis, Fernando Enrique Cardoso, Carlos Flores, Tony Blair, Barack Obama Ehud Barak, Donald Trump gibi yurt dışı seçim çalışma örneklerinin verildiği eserde liderlerin seçimi kazanmak için neler yaptıkları aktarılıyor. Türkiye’den ise Bülent Ecevit, Turgut Özal, Süleyman Demirel, Tansu Çiller, Necmettin Erbakan, Cem Uzan, Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, Meral Akşaner gibi liderlerin seçimlerde yaptığı hatalar ve başarılar irdeleniyor.

Ateşi karşı kıyıdan seyret ya da hançerini sakla ve gülümse

“Yılanı şaşırtmak için otları döv”, “şeftaliler için erikleri feda et”, “ateşi karşı kıyıdan seyret”, “hançerini sakla ve gülümse”, “kaplana dağlardan uzakta tuzak kur” gibi kampanya stratejilerini etüt eden yazar, dünyada da olduğu gibi ülkemizde de seçmen kitlesinin gençleştiğine ve zamanın ruhunu yakalayabilmek için gerçekleştirilmesi gereken siyasal kampanyalara dikkat çekiyor.

Veriyi değerlendiremeyen soğuk su içsin

Seçimin sadece iletişim değil, matematiği de içerdiğini söyleyen Şeyda Taluk, “Seçmenin neredeyse üçte ikisi 18-45 yaş arası. 18-25 yaş grubunda olan genç seçmen sayısı 8,7 milyon. Kadın seçmen sayısı ise yaklaşık 27 milyon. Bunların yarıdan fazlası da ev kadını ve tarımda çalışıyor. Bu sayıların farkında değilseniz ve size bir fikir vermiyorsa hiç şansınız yok demektir. Yerelde veya genelde size seçimi kazandıracak seçmen sayısını çok önceden belirleyip taktik ve stratejinizi buna göre kurgulamanız gerekiyor.” değerlendirmesinde bulunuyor.

Türkiye’de artık kampanyalar “startup” mantığıyla kurgulanmalı

Siyasal iknanın belirli bir mesaj doğrultusunda insanların politik duruma dair davranış ve tavırlarının “hür iradeleriyle” değişimine neden olan iletişim süreci olduğunu belirten Şeyda Taluk, strateji ve planlamanın kampanyanın kalbi olduğunu vurguluyor. Dijital dünyaya ne kadar direnirsek direnelim, gelecekte siyasal kampanyaların dijital ortamlarda sonuç bulacağına dikkat çeken Taluk, seçilmek isteyenlere şu önerilerde bulunuyor: “Türkiye’de artık kampanyaların “startup” mantığıyla kurgulanması, bütünsel bir yaklaşımla stratejiler geliştirilmesi gerekiyor. Ancak bu stratejilerin odaklanması gereken nokta, söyleyecek bir sözünüzün, anlatacak bir hikayenizin olması. Söyleyecek bir sözü, anlatacak bir hikayesi olan ve tabii bunu seçmene, kendisini takip eden insanlara iletmek için elinden gelen çabayı gösteren bir liderin ikna edemeyeceği kimse yok.”