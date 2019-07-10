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"Tersane de işçi alımları neye göre belirleniyor?"

Cumhuriyet Halk Partisi Kocaeli Milletvekili Haydar Akar, Geçtiğimiz Nisan ayında duyurulan Gölcük tersanesine alınacak 290 işçi için yaklaşık 30 bin başvuru olmuş kura çekimi ile bu sayı 1160 düşürülürken yapılan mülakatla 290 işçnin alımı gerçekleşmişti.

"Tersane de işçi alımları neye göre belirleniyor?"

Cumhuriyet Halk Partisi Kocaeli Milletvekili Haydar Akar, Geçtiğimiz Nisan ayında duyurulan Gölcük tersanesine alınacak 290 işçi için yaklaşık 30 bin başvuru olmuş kura çekimi ile bu sayı 1160 düşürülürken yapılan mülakatla 290 işçnin alımı gerçekleşmişti.

10 Temmuz 2019 Çarşamba 14:11
"Tersane de işçi alımları neye göre belirleniyor?"

Daha önce KPSS şartının arandığı ancak bu alımlarda bu şartın olmadığı ve mülakatta sorulan sorulara ilişkin CHP Kocaeli Milletvekili Haydar Akar Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar tarafından cevaplanması istemi ile Meclise soru önergesi verdi.

290 İŞÇİ ALIMINA 30 BİN BAŞVURU

Gölcük Tersanesin de 290 işçi alımı için yaklaşık 30 bin başvurunun olduğuna dikkat çeken CHP Kocaeli Milletvekili Haydar Akar geçtiğimiz yıl 390 işçi alındığını ancak başvuru sayısının 2000’lerde kaldığını söyledi.  Akar yine işçi alımında geçtiğimiz yıllarda KPSS şartı aranırken bu yıl bu şartın olmamasının kafalarda soru işaretleri yarattığını söyledi.

30 Bin başvurunun kura ile 1160 düşürülmesinin adaletli olmadığının altını çizen Akar, yapılan mülakatlarda sorulan soruların neleri içerdiğini de Bakanlıktan talep etti.

SEÇİMLERLE 6 AY KAYBETTİK

Krizin etkisinin giderek arrttığını belirten CHP Kocaeli Milletvekili Haydar Akar şunları söyledi ;’ Sanayinin başkentiyiz diyoruz ama 300 kişilik iş ilanına iş kur aracılığı ile 30 bin başvuru gerçekleşiyor. Gençlerimiz işsizlikten kırılırken, vatandaşlarımızın evinde tencere kaynamıyor iken maalesef AKP’nin derdi sadece seçimler oldu. 82 Milyon vatandaşın beklentilerini karşılamak bir yana 6 ayı seçimlerle kaybettik. Vatandaş buna tepkisini İstanbul seçimleri ile verdi. Ancak bir an önce bunları geride bırakarak tüm gücümüzü vatandaşlarımızın taleplerine vermeliyiz dedi.

Geçtiğimiz yıl 24 Haziran seçimleri öncesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın seçim manifestosuna atıfata bulunan Akar,  o gün çıkıp Erdoğan şunları söyledi’ Bu kardeşinize yetki verin, faiz, dolar, enflsayon düşsün.’ Bakıyoruz geçen yıl Faiz yüzde 8, enflasyon yüzde 12, dolar 4,87, bugün faiz yüzde 24, enflasyon yüzde 18, dolar 5,80 olmuş. Bu millet her seçimde Erdoğan’a destek verdi. Ancak artık milletin dertlerine uzak, kibir abidesi olmuş olan bu zihniyete dur diyor. Dersimizi, mesajı aldık diyorlar. Eğer gerçekten mesajı almışlar ise vatandaşların taleplerine kulak verirler, dedi.

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tersane işçi alımları neye göre belirleniyor
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