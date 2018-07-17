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Terörist Cenazesine Katılan Vekiller Hakkında Flaş Gelişme!..

HDP'nin Diyarbakır vekilleri Musa Farisoğulları ve Remziye Tosun hakkında terörist cenazesine katıldıkları gerekçe gösterilerek soruşturma başlatıldı.

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Terörist Cenazesine Katılan Vekiller Hakkında Flaş Gelişme!..

HDP'nin Diyarbakır vekilleri Musa Farisoğulları ve Remziye Tosun hakkında terörist cenazesine katıldıkları gerekçe gösterilerek soruşturma başlatıldı.

17 Temmuz 2018 Salı 10:52
Terörist Cenazesine Katılan Vekiller Hakkında Flaş Gelişme!..

DHA'nın aktardığı bilgilere göre; Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca geçen yılın Ağustos ayında, Trabzon'un Maçka ilçesinde çıkan çatışmada, Eren Bülbül'ü (15) şehit eden teröristlerden kırmızı listede aranan PKK'nın sözde 'Karadeniz bölge sorumlusu', 'Zeynel' kod adlı Mehmet Yakışır'ın Diyarbakır'daki cenazesine katılan HDP'li vekiller Musa Farisoğulları ve Remziye Tosun hakkında 'terör örgütü propagandası yapmak' suçundan soruşturma başlatıldı. 

​Gümüşhane'nin Kürtün ilçesine bağlı Üçtaş köyü Sarıtaş Yaylası'nda, geçen pazar günü çıkan çatışmada, PKK'lı 2 terörist etkisiz hale getirilmişti. Yapılan araştırmada teröristlerden birinin, terör örgütü PKK'nın sözde 'Karadeniz Bölge Sorumlusu', 'Zeynel' kod adlı Mehmet Yakışır olduğu tespit edilmişti.

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Son Güncelleme: 17.07.2018 12:54
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terörist cenazesine katılan vekiller flaş gelişme
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Hain 2 saat önce

Hainler birde aramızdan kişilerin olduğunu belirterek gidiyorlar cenazeye.ulan onlar gavur itinden başka bir şey değil ki.gelmis birde yok kurt kardeşimiz şehit oldu edasıyla gidersiniz. Senin vatanını koruyan ve vatanı uğruna şehit olan askerin cenazesine neden gitmezsiniz bunu söyleyin bana!!!

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