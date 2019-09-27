Temel Karamolloğlu Saadet Partisi Genel Başkanlığı'nı Bırakıyor mu?

Saadet Partisi Kasım ayında kongresini gerçekleştirmek üzere toplanacak. Genel Başkan Temel Karamollaoğlu'ndan adaylığıyla ilgili dikkat çeken bir açıklama geldi.

Saadet Partisi Lideri Temel Karamollaoğlu, Kasım'da yapılacak olan kongrede aday olup olmayacağına ilişkin konuştu.

Temel Karamollaoğlu, genel başkanlığı devretmek istediğini belirterek, "Başka aday çıksa da devretsem aslında diyorum aslında... Artık bizim yaşımız kemale erdi. Ama şu anda pek gözükmüyor" dedi.

"NE YAPACAĞIMIZI BİLECEK NOKTAYA GELMEMİZ GEREK"

Partilere yönelik yaptığı ziyaretlere ilişkin konuşan Karamollaoğlu, "Tüm bu ziyaretlerin sonunda, bunları dikkate alarak ileride nasıl bir politika izlememiz gerektiğini belirleriz. Bu kongreden sonra yeni bir çalışma sistemi oturtalım istiyoruz. Ülkenin meseleleri ile ilgilenmek üzere kapsamlı bir çalışma başlatmak istiyoruz. İlk aşamada 300-550 kişi sonrasında 1000-1500 kişi ile çalışacağız.

"BUNU BELKİ DE BUGÜN İKTİDAR BİLE YAPMIYOR"

Türkiye'nin her meselesi ile ilgili fikirlerin üretileceği ortam olsun istiyoruz. Eski siyasetçiler, akademisyenler, bürokratlar olsun, emekli bürokratlar, fikir insanları, gazeteciler olsun istiyoruz. Örneğin, sağlık, iktisat, dış politika, bütün boyutlarıyla çalışma yapsın. Bunu belki de bugün iktidar bile yapmıyor bunu. Yarın bize görev düştüğünde ne yapacağımızı bilecek noktaya gelmemiz gerek" ifadelerini kullandı.

İOS Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Android Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Sosyal Medya Hesaplarımızı Takip Ederek İlanlardan Anında Haberdar Olun.

Twitter'da Takip Etmek İçin Tıklayınız.

Facebook Grubumuz İçin Tıklayınız.

Instagram Sayfamız için Tıklayınız

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA