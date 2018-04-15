Temel Karamollaoğlu'ndan Flaş Açıklamalar

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'ndan ABD'nin Suriye saldırısı hakkında flaş açıklamalar geldi.

Saadet Partisi Erzurum 6'ncı Olağan İl Kongresine katılan parti lideri Karamollaoğlu büyük bir coşku ile karşılandı. İktidara geldiklerinde yapacakları işleri sıralayan Karamollaoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Biz iktidara geldiğimizde Türkiye'de yapılan bütün yatırımları durduracağız. Niye, çünkü üretime dayalı yatırım yok. Köprüleri, yolları, binaları, stadyumları hepsini... 'Deli misin' diyorlar. Eh birazcık delilik var. Akıllılar hep sınıfta kaldı. Niye bunları söylüyorum çünkü bizim atacağımız adımları söylediğimiz zaman bunlar 'yav sen delisin' diyorlar. Biz de diyoruz ki bu gün ülkemizin içine sürüklendiği problemlerden ancak biraz deli olan insanlar kurtarır. Ama zır deli değil, işinin delisi, mesleğinin delisiyiz"

BİR NUMARALI MESELE: ADALETSİZLİK

Yüz binlerce kişinin OHAL'de mağdur edildiğini söyleyen Karamollaoğlu, Erdoğan'ın OHAL videosu olduğunu söyleyerek şu açıklamalarda bulundu:

"Şu anda bizim bir numaralı meselemizin ne yazık ki adalet mefhumunun tamamen yozlaştırılmış olması, ortadan kalkması.16-17 sene önce seçimlere giderken Cumhurbaşkanın internette dolaşan videosu var. Olağanüstü halden şikâyet ediyor. 'Böyle bir ülkede adalet olmaz, zulüm olur' diyor. Hikmeti ilahi 15 sene sonra aynı kendisi 'Olağan üstü halden vazgeçemeyiz' diyor. Niye? Bir ihtilal denemesi oldu. O ihtilali kim denedi. Senin getirdiğin insanlar. 'Ne istediler de vermedik' diyecek kadar ileriye gittin. Olağan üstü hal döneminde iktidarın kafası karışır çünkü adalet mekanizması çalışmadığı için her türlü iftira yaşanır. "

AK PARTİNİN YÜZDE 75'İ HAPSE GİRER

FETÖ ile hiç bağlantıları olmadığını söyleyen Karamollaoğlu, "Biz ömrümüz boyunca hiç FETÖ'cü olmadık. Makam mevki sahibi olmak isteyen halkı onlara siz yönlendirdiniz. Ben eğer bugün başkalarına uyguladıkları kıstasları Ak Partisi üyelere uygulasalar bunların yüzde 60 hapse girer diyordum. Meğer az diyormuşum. Şimdi onu değiştirdim 60 yetmez en az yüzde 75'i girer diyorum." dedi ve şu ifadeleri kullandı:

"Mecbursunuz adaleti yeniden rayına oturtmaya. Onun için biz hâkimlere de sesleniyoruz. Korku ve endişe içinde olduğunuzu biliyorum. Ama mertlik gösterip, sıkıntıyı sırtlanmaz, göze almazsanız yarın çok daha büyük belalara muhatap olursunuz. Zalim sıfatına girersiniz. Bunu unutma diyoruz ama zaman gösterecek."

BİR GÜN İSYAN BAŞLAYACAK

Karamollaoğlu şu şekilde sözlerini sürdürdü:

"Öyle inanıyorum ki ben bir gün gelecek burada bir isyan başlayacak. 'Olmaz' diyecekler, 'Artık biz bu zulümden vazgeçtik' diyecekler mecburen. O zaman tablo değişecek o zaman gerçekler inşallah açığa çıkacak. Adalet olmadan bir ülkede huzur ve barış olmaz."

SALDIRI

ABD, İngiltere ve Fransa'nın Suriye operasyonunu eleştiren Karamollaoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Mübarek Miraç Kandilini idrak ettiğimiz gece Suriye'nin belli bölgelerini Amerika, İngiliz ve Fransızlar tarafından bombalanarak birçok insan gözlerini açamadan veda etti. Her ne hikmetse emperyalistler dünyaya zulmü getirirken kendi memleketlerinde barış türküsü söyleyenler Müslümanların saldıracakları zaman mutlaka Müslümanların kıymetli olan bir günü seçiyorlar. Irak'a da Ramazan'da girdiler, başkanı Saddam'ı Ramazan'da idam ettiler. Suriye'ye saldırırken de Miraç Gecesini seçtiler. Onlara destek verenler cezasını mutlaka bir gün bulacak. Biz alkışlamayız ve destek vermeyiz. Ama ne yazık ki son zamanlarda ülkemiz garp politikalarla yönetiliyor. Geçmişte beraber olduğumuz arkadaşlar şaşkına dönmüşler. Zulmü nasıl alkışlar, nasıl destek verirsiniz. Katledilen, yok edilen, zulme uğrayanlar sadece masumlar ve Müslümanlar."

Karamollaoğlu, iktidara geldiklerinde Suriye'ye saldırı yapan ülkelerin yatırımlarını Türkiye'de sonlandıracaklarını söyledi.

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