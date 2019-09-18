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Temel Karamollaoğlu, Erdoğan’la görüşmesinin detaylarını paylaştı

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığı görüşmenin ardından gözlerin çevrildiği Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, buluşmaya ilişkin ayrıntıları anlattı.

Temel Karamollaoğlu, Erdoğan’la görüşmesinin detaylarını paylaştı

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığı görüşmenin ardından gözlerin çevrildiği Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, buluşmaya ilişkin ayrıntıları anlattı.

18 Eylül 2019 Çarşamba 06:20
Temel Karamollaoğlu, Erdoğan’la görüşmesinin detaylarını paylaştı

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Habertürk’te katıldığı canlı yayında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Karamollaoğlu, geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldiği Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la gerçekleştirdiği 2 saatlik görüşmeye ilişkin detayları da aktardı.

KARAMOLLAOĞLU’NDAN ‘AF HAZIRLIĞI’ MESAJI

“Münakaşaya girmeden her konuyu gündeme aldık” ifadelerini kullanan Temel Karamollaoğlu, sözlerine şöyle devam etti:

''Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, ‘Bugün 150 bin civarında KHK ile görevlerinden uzaklaştırılmış insan var. Ayrıca farklı kanaatlerle ceza görmüş veya itham altında insan var. Bunların içinde mahkemeye gidip masum olduklarını ispat edip görevlerine dönemeyenler var’ dediğini aktaran Saadet lideri, “Başka işle uğraşamıyorlar. Ben ‘Bunun üstesinden gelinmesi lazım, bunu yapacak olan sizsiniz, bu af yoluyla da olabilir. Kendiniz birtakım çalışmalar yapıyorsunuz, bu mağduriyetlerin gecikmeden giderilmesine ihtiyaç var’ dedim. Kesin olarak bir ifade kullanmamasına rağmen bu konuda birtakım hazırlıkların yapıldığı intibaı bende doğdu”.

SURİYE KONUSU

Suriye konusunda da kanaatlerini Erdoğan’la paylaştığını söyleyen Karamollaoğlu, şunları kaydetti:

“Bu bölgede oturup görüşmeye ihtiyacımız var dedim. Sayın Cumhurbaşkanı kendisi şahsen görüşmeyebilir, ama Türkiye’nin sadece Suriye değil Lübnan, Ürdün ve İran’ı da bu işin içinde olmalı. Diğer ülkeler de olmalı ama ABD olmamalı. ABD problemi çözmez, büyütür. Benim anladığım kadarıyla sayın Cumhurbaşkanı böyle bir tavrı kendisinin de artık kabul ettiği, zaten Çankaya görüşmeleri neticelendi. Çankaya görüşmelerine bakın, bizim 7-8 senedir ısrarla söylediğimiz konular üçlü zirvede karar alındı, kabul edildi. Şu an da Çankaya’da alınan kararlar bizim tasvip ettiğimiz kararlar. Bu kararları tatbik etmek çok zor. Suriye’de kanlı çatışmalar olmuş. Kimisi anne, babası, kimisi çocuklarını kaybetmiş. Bunları uzlaştırmak kolay değil. Belli süreye ihtiyacımız var”.

YENİ PARTİ

Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu’nun kuracağı yeni partilere ilişkin de konuşan Karamollaoğlu, “Yeni oluşumları açık bir arayışın ihtiyacı olarak görüyorum. AK Parti politikaları bundan sonra aynen devam ederse bu ülkenin problemlerini çözmek mümkün olmaz” görüşünü dile getiriyor ve ekliyor:

“Ben sayın Babacan, sayın Davutoğlu ve sayın Abdullah Gül’le de görüştüm. Onlar anladığım kadarıyla şu kanaate gelmişler; bundan sonra kendilerinin AK Parti politikalarının, müsbet yönde değişeceğine dair bir kanaatleri yok”.

DEMİRTAŞ YORUMU

HDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’la ilgili görüşlerini de yineleyen Saadet lideri, “Eğer bir yerde belediye başkanları görevlerinden alınıyorsa, bir parti başkanı kendisi bir konuda adaylık ortaya koyuyorsa diğer partilere uygulanan hukuk kuralları onlara da uygulanmalı dedim. İnsanlar tetikçilik yapmayı, çarpıtmayı, hakareti marifet zannediyorlar. Eğer ellerinde deliller varsa önce o delillere göre mahkemeler yapılır ve gerekirse hızlandırılır. Karar verilir. Ne iktidar ne başka bir güç kendisini mahkemelerinin de yerine koyarak karar almamalıdır” diye konuştu.

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