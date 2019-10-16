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Temel Karamollaoğlu: Barış Pınarı Harekatı sürecinde sadece 'Türkiye İttifakı'ndan bahsetmeliyiz

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Barış Pınarı Harekatı sürecinde devletin ve milletin hep beraber olduğunun altını çizerek, "Cumhur İttifakı, Millet İttifakı söylemi, şu anda ülkemize hiç bir fayda sağlamaz" diyen Karamollaoğlu, "Biz, bu süreçte sadece 'Türkiye İttifakı'ndan bahsetmeliyiz" ifadesini kullandı.

Temel Karamollaoğlu: Barış Pınarı Harekatı sürecinde sadece 'Türkiye İttifakı'ndan bahsetmeliyiz

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Barış Pınarı Harekatı sürecinde devletin ve milletin hep beraber olduğunun altını çizerek, "Cumhur İttifakı, Millet İttifakı söylemi, şu anda ülkemize hiç bir fayda sağlamaz" diyen Karamollaoğlu, "Biz, bu süreçte sadece 'Türkiye İttifakı'ndan bahsetmeliyiz" ifadesini kullandı.

16 Ekim 2019 Çarşamba 15:58
Temel Karamollaoğlu: Barış Pınarı Harekatı sürecinde sadece 'Türkiye İttifakı'ndan bahsetmeliyiz

Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu, partisinin Balgat'taki eğitim merkezinde düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamada bulundu.

Karamollaoğlu, Barış Pınarı Harekatı hakkında, "Silahlı kuvvetlerimiz, bu süreçte ciddi bir gayret ve fedakarlıkla harekatı yürütmektedir. Hem aldığımız bilgiler hem de ordumuzun ciddiyeti zaten bunu gerektirmektedir. Cephedeki Mehmetçik'imiz bölgede yaşayan sivillere zarar gelmemesi için en hassas şekilde hareket etmektedir" değerlendirmesini yaptı.

Karamollaoğlu, harekat sürecinde devletin ve milletin hep beraber olduğunun altını çizerek, "Birlik ve beraberliğe en fazla ihtiyaç duyduğumuz anlardan birisidir. Bu birlikteliğin sürekli olması, hiç kimsenin yaşanan hadiselere partizanca yaklaşmamaya gayret göstermesi elzemdir" ifadelerini kullandı.

"Cumhur İttifakı, Millet İttifakı söylemi, şu anda ülkemize hiç bir fayda sağlamaz" diyen Karamollaoğlu, "Biz, bu süreçte sadece 'Türkiye İttifakı'ndan bahsetmeliyiz eğer bahsedilecek bir husus varsa. Sayın Cumhurbaşkanı, bunu geçmişte ifade etti. Ümit ederim ki bundan sonrada bu ifadelerini hatırlar ve bu noktayı önemser. Bizim şu anda her şeyden çok birliğe ve beraberliğe ihtiyacımız var" şeklinde konuştu.

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