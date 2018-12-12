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Temel Karamollaoğlu: Asgari ücretin en az 2 bin 400 lira olması gerekir

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "Bizim kanaatimiz şu anda asgari ücretin en az 2 bin 400 lira seviyesinde olması gerekir. Mutlaka vergiler de asgari ücretten alınmamalıdır. Bu rakam biraz daha yükselmiş olsun. Asgari ücretin hedefi yoksulluk sınırı olmalıdır" ifadelerini kullandı.

Temel Karamollaoğlu: Asgari ücretin en az 2 bin 400 lira olması gerekir

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "Bizim kanaatimiz şu anda asgari ücretin en az 2 bin 400 lira seviyesinde olması gerekir. Mutlaka vergiler de asgari ücretten alınmamalıdır. Bu rakam biraz daha yükselmiş olsun. Asgari ücretin hedefi yoksulluk sınırı olmalıdır" ifadelerini kullandı.

12 Aralık 2018 Çarşamba 18:24
Temel Karamollaoğlu: Asgari ücretin en az 2 bin 400 lira olması gerekir

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "Bizim kanaatimiz şu anda asgari ücretin en az 2 bin 400 lira seviyesinde olması gerekir. Mutlaka vergiler de asgari ücretten alınmamalıdır. Bu rakam biraz daha yükselmiş olsun. Asgari ücretin hedefi yoksulluk sınırı olmalıdır" ifadelerini kullandı.
 

Saadet Partisi Lideri Karamollaoğlu, partisinin genel merkez binasında düzenlediği basın toplantısıyla gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi’nin, bir polis memuru tarafından makamında şehit edilmesiyle ilgili Karamollaoğlu, "Rize’de Emniyet Müdürümüz silahlı saldırı sonucunda hayatını kaybetti. Cenab-ı Hak’tan kendisine rahmet diliyorum. Yakınlarına da başsağlığı diliyorum. Bu tür hadiselerin bundan sonra cereyan etmemesini Cenab-ı Hak’tan niyaz ediyorum" diye konuştu.

'ASGARİ ÜCRETİN HEDEFİ YOKSULLUK SINIRI OLMALIDIR'

Asgari ücret konusunun her zaman gündemlerinde yer aldığını belirten Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu şunları söyledi;

"Asgari ücret, bir insanın karın tokluğu seviyesinde tutulursa, zulüm olur. Bugünkü enflasyon rakamları ile 2 bin 200 denilen rakam asgaride olmalıdır. Bizim kanaatimiz şu anda asgari ücretin en az 2 bin 400 lira seviyesinde olması gerekir. Mutlaka vergiler de asgari ücretten alınmamalıdır. Bu rakam biraz daha yükselmiş olsun. Asgari ücretin hedefi yoksulluk sınırı olmalıdır. Bir yılda bu düzelmez. Enflasyonun üzerinde konulacak her artış, bu hedefe kolay yaklaşılmasını sağlar. Yüzde 10 derseniz asgari ücret 7 senede 2 misline çıkar. Bazıları 2 bin rakamını veriyor. Onu doğru bulmuyorum. Asgari ücretin 2 bin 400’ün altında olmaması gerekir."

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Son Güncelleme: 12.12.2018 22:41
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temel karamollaoğlu asgari ücretin az bin lira olması gerekir
Yorumlar
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Han 5 gün önce

Ağzı olan konuşuyooo ama hiçbi icraatt göremiyoruz nedense aaaaa pardoon paardoonn önümüzde seçimler varyaa ondaaann anladım benn konuyuuu

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Cem 5 gün önce

İşte gerçek halkın adamı bu. Helal sana Temel Reis.

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Rana 5 gün önce

Asgari ucret 2400tl olursa ulke batar bence hiç kafa yormasinlar yoksa beyinleri yanar hesaplayan kişilerin

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Cem 5 gün önce

İşte gerçek halkın adamı bu. Helal sana Temel Reis.

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