Teknoloji Bakanlığı sınavsız 14 memur atadı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in soru önergesine yanıt veren Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, son 5 yıl içinde istisnai kadrodan 14 personel alındığını, bunların 10’unun başka unvanlara, 4’nün ise başka kurumlara atandığını bildirdi.



CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, kurumlara sınavsız memur alının en kolay yolu olan ‘İstisnai kadrodan’ yapılan atamaları Bakanlıklara yönelttiği soru önergeleriyle TBMM gündemine taşımaya devam ediyor.

CHP Milletvekili Gürer, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına sorular yöneltti. Gürer, “Bakanlığınız ve bakanlığınıza bağlı, ilgili kurum ve kuruluşlara son 5 yılda istisnai kadro aracılığıyla ve sınavsız olarak kaç kişi alınmıştır? Bakanlığınız ve bakanlığınıza bağlı, ilgili kurum ve kuruluşlara istisnai kadro aracılığıyla ve sınavsız olarak alınanlardan halen kaç tanesi aynı görevi yürütmektedir? Bakanlığınız ve bakanlığınıza bağlı, ilgili kurum ve kuruluşlara istisnai kadro aracılığıyla ve sınavsız olarak alınanlardan kaçı memur olarak atanmış ve başka birimlerde görevlendirilmiştir?” şeklindeki soruların Bakan Mustafa Varank tarafından yanıtlanmasını istedi.

Gürer’in önergesini yanıtlayan Bakan Varank, “Bakanlığımıza, belirtilen dönem zarfında istisnai kadro aracılığıyla toplam 14 personel alınmıştır. Bunlardan 10'u başka unvanlara atanmış, 4 personelimiz ise başka kurum ve kuruluşlara naklen geçiş yapmıştır” açıklamasında bulundu.

İOS Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Android Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Sosyal Medya Hesaplarımızı Takip Ederek İlanlardan Anında Haberdar Olun.

Twitter'da Takip Etmek İçin Tıklayınız.

Facebook Grubumuz İçin Tıklayınız.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA