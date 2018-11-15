TBMM'de İntihara Kalkışan İşsize 10 Bin Lira Teklif Eden Vekil Konuştu!

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Halkla İlişkiler binasının çatısında intihar girişiminde bulunan işsiz vatandaşa 10 bin lira para verme teklifinde bulunan AK Parti Bingöl Milletvekili Feyzi Berdibek, "Bütün servetimi harcarım, yeter ki bir kardeşimizin tırnağı kanamasın" ifadelerini kullandı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) dün hareketli dakikalar yaşanmasına neden olan milletvekillerinin odalarının bulunduğu TBMM Halkla İlişkiler binasının çatısına çıkarak intihar girişiminde bulunan ve iş istediği öğrenilen bir kişiyi AKP'li Vekil Feyz Berdirek 10 bin lira vereceğim diyerek intihar girişiminden vazgeçirmişti.

Yaklaşık 2 saat çatıda intihar edeceğini beyan eden işsiz vatandaşı AK Parti milletvekilleri Ali İhsan Arslan, Ekrem Çelebi, Hasan Turan, MHP Milletvekili Saffet Sancaklı ve CHP Milletvekili Ahmet Akın ikna etmeye çalıştı. Ajanslara yansıyan bilgiye göre AK Partili Ali İhsan Arslan intihar girişiminde bulunan işsiz vatandaşı Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile de görüştürdü.

Diğer taraftan, AK Parti Bingöl Milletvekili Feyzi Berdibek, intihar girişiminde bulunan vatandaşa 10 bin lira para vermeyi teklif etti.

RS FM'de yayınlanan Yavuz Oğhan'dan Bidebunudinle programına konuk olan AKP'li Feyzi Berdibek, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) yaşanan intihar girişimini ve vatandaşa neden 10 bin lira vermeyi teklif ettiğini anlattı.

"Ben bütün servetimi harcarım. Yeter ki bir kardeşimizin tırnağı bile kanamasın. Sorun yaşayanlar olabilir. Benim her zaman kapım açıktır" diyerek sözlerine başlayan Berdibek, vatandaşların sorunlarının çözümü konusunda öncü olmaları gerektiğine vurgu yaparak, şunları söyledi:

"Ne yaparsanız yapın, sorunlar olacaktır. Her şeyin dört dörtlük olmasını düşünmek mümkün değil. En modern ülkelerde bile intihar girişimleri oluyor. Ama, bir çözüm noktasında öncü olmamız lazım. Üzerimize ne düşerse, baş göz üstüne. Vatandaşımızın emrinde olmaktan şeref duyarım." ifadelerini kullandı.

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