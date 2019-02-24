tbmm yeni başkanını seçti

TBMM Genel Kurulu, yeni Meclis Başkanı'nı seçmek üzere TBMM Geçici Başkanı Celal Adan başkanlığında toplandı. Oylamanın iki turu sona erdi. Birinci ve ikinci turda 4 aday da yeterli oy sayısı olan 400'e ulaşamadı. Üçüncü turda 301 oy alan aday TBMM'nin yeni başkanı seçilecek. Adayların üçüncü turda 301 oy alamaması durumunda ise dördüncü turda en fazla oyu alan aday TBMM Başkanı seçilecek.

BİRİNCİ TUR SONUÇLARI:

4 adayla gidilen 1. Tur oylaması 12.11’de başladı. 12.55’te tamamlanarak oy tasnifine geçildi. 1. Tur’a 528 milletvekili katıldı

Yapılan 1. Tur oylamanın ardından adaylar şu oyları aldı:

AK Parti adayı Mustafa Şentop:322

CHP adayı Engin Altay: 120

HDP adayı Serpil Kemalbay Pekgözegü:45

İYİ Parti adayı İmam Hüseyin Filiz: 35

6 oy geçersiz sayıldı.

İKİNCİ TURDA DA SONUÇ ÇIKMADI

İkinci turda da, Meclis Başkanı olabilmek için 400 oy şartı aranıyor. İkinci turda 544 milletvekili oy kullandı.

Yapılan 2. Tur oylamanın ardından adaylar şu oyları aldı:

AK Parti adayı Mustafa Şentop: 333

CHP adayı Engin Altay: 126

HDP adayı Serpil Kemalbay Pekgözegü:46

İYİ Parti adayı İmam Hüseyin Filiz: 35

ÜÇÜNCÜ TURDA MUSTAFA ŞENTOP SEÇİLDİ

3'üncü turda 542 milletvekili oy kullandı

AK Parti adayı Mustafa Şentop: 336

CHP adayı Engin Altay: 124

HDP adayı Serpil Kemalbay Pekgözegü: 46

İYİ Parti adayı İmam Hüseyin Filiz: 33

MHP, ŞENTOP'U DESTEKLİYORDU

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, dün akşam sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yayımladığı mesajında, 'TBMM'nin 29'uncu başkanının seçileceği yarınki özel oturuma Milliyetçi Hareket Partisi tam kadro halinde katılıp AK Parti'nin değerli adayı Tekirdağ Milletvekili Sayın Mustafa Şentop'u eksiksiz destekleyecektir. Şimdiden hayırlı olmasını temenni ediyorum' demişti.

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