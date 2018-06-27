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TBMM'nin İlk Oturumunu O İsim Yönetecek

27. dönem Milletvekili seçimleri sona erdi ve koltuk dağılımları ile milletvekilleri belli oldu. YSK'nın da kesin sonuçları açıklamasının ardından TBMM açılacak. Peki ilk oturumu kim yönetecek?

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TBMM'nin İlk Oturumunu O İsim Yönetecek

27. dönem Milletvekili seçimleri sona erdi ve koltuk dağılımları ile milletvekilleri belli oldu. YSK'nın da kesin sonuçları açıklamasının ardından TBMM açılacak. Peki ilk oturumu kim yönetecek?

27 Haziran 2018 Çarşamba 11:33
TBMM'nin İlk Oturumunu O İsim Yönetecek

27. dönem milletvekili seçimlerinin geride kalmasının ardından merak edilen konu, TBMM'de ilk oturumu kimin yöneteceği konusu oldu. 

Meclisin en yaşlı vekili sıfatında CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal bulunuyor. Ancak son günlerde Deniz Baykal'ın sağlık sorunları nedeniyle ilk oturumu yönetemeyeceği belirtiliyordu. Ancak bir son dakika açıklaması geldi ve Meclisin ilk oturumunun Deniz Baykal tarafından yönetileceğine yer verildi. 

Deniz Baykal'ın kızı, Meclis yönetimi ile görüşerek en yaşlı üye sıfatıyla babasının açılışı ve yemin törenini yöneteceği yönünde son dakika açıklamasını yaptı. Meclis yönetimi ayakta fazla kalamayan Baykal için uygun koşulları oluşturacak.

KPSSCAFE.COM.TR  |ANKARA

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