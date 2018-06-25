TBMM'de İlk Oturumunun Başkanı İçin Flaş İsim

Meclis Başkanlığı için sürpriz bir isim gündeme geldi.

Milletvekili seçimlerinin ardından TBMM'de gerçekleştirilecek ilk oturumu, en yaşlı miletvekili yönetmektedir. Seçilen vekillere bakıldığında 79 yaşında CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın ilk oturuma Başkanlık etmesi bekleniyor. 79 yaşındaki Deniz Baykal Meclis'e giren en yaşlı milletvekili olması sebebiyle ilk Meclis oturumunu yönetme hakkına sahip.

Ancak Baykal’ın ciddi sağlık sorunlarının olması nedeniyle ilk oturuma katılamayacağı öngörülüyor. Deniz Baykal ilk meclis oturumuna katılmazsa Baykal’ın ardından bu dönem Meclis'e giren en yaşlı ikinci milletvekili olan 70 yaşındaki MHP Genel Başkanı ve Osmaniye Milletvekili Devlet Bahçeli ilk Meclis oturumunu yönetecek.

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