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TBMM'de İlk Oturumunun Başkanı İçin Flaş İsim

Meclis Başkanlığı için flaş bir isim gündeme geldi. Meclisin en yaşlı ismi olan Baykal'ın sağlık sorunları sebebiyle ilk oturuma katılması zor görünüyor.

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TBMM'de İlk Oturumunun Başkanı İçin Flaş İsim

Meclis Başkanlığı için flaş bir isim gündeme geldi. Meclisin en yaşlı ismi olan Baykal'ın sağlık sorunları sebebiyle ilk oturuma katılması zor görünüyor.

25 Haziran 2018 Pazartesi 13:57
TBMM'de İlk Oturumunun Başkanı İçin Flaş İsim

Meclis Başkanlığı için sürpriz bir isim gündeme geldi.

Milletvekili seçimlerinin ardından TBMM'de gerçekleştirilecek ilk oturumu, en yaşlı miletvekili yönetmektedir. Seçilen vekillere bakıldığında 79 yaşında CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın ilk oturuma Başkanlık etmesi bekleniyor. 79 yaşındaki Deniz Baykal Meclis'e giren en yaşlı milletvekili olması sebebiyle ilk Meclis oturumunu yönetme hakkına sahip.

Ancak Baykal’ın ciddi sağlık sorunlarının olması nedeniyle ilk oturuma katılamayacağı öngörülüyor. Deniz Baykal ilk meclis oturumuna katılmazsa Baykal’ın ardından bu dönem Meclis'e giren en yaşlı ikinci milletvekili olan 70 yaşındaki MHP Genel Başkanı ve Osmaniye Milletvekili Devlet Bahçeli ilk Meclis oturumunu yönetecek.

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Son DakikaDeniz BaykalDevlet BahçeliMeclis BAşkanı
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