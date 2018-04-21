Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

TBMM'de Gerginlik: O Konu Tartışma Çıkardı

TBMM Genel Kurulunda flaş tartışma ortaya çıktı. Tutanaklara yansıyan tartışmalarda erken seçim konuşuldu.

banner396

TBMM'de Gerginlik: O Konu Tartışma Çıkardı

TBMM Genel Kurulunda flaş tartışma ortaya çıktı. Tutanaklara yansıyan tartışmalarda erken seçim konuşuldu.

21 Nisan 2018 Cumartesi 11:27
TBMM'de Gerginlik: O Konu Tartışma Çıkardı

TBMM Genel Kurulunda tartışmalar çıktı.

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş’un, CHP’lilerin, “Bu karar külliyede alındı, size dayatıldı” iddialarına ilişkin, “Fakat aynı hatip diyor ki, ‘biz de buna ‘evet’ diyeceğiz’. Şimdi, bize hadi baskı yapıldı, size ne oluyor?” sözlerinin damgasını vurduğu tartışma tutanaklara şöyle yansıdı:

İSTEYEMEZ MİYİZ?

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay: Biz seçim istiyoruz, hemen istiyoruz.

Muş: Biz isteyemez miyiz?

Altay: Sizin istediğinizden şüphem var.

Muş: Biz istediğimiz zaman baskı oluyor, onlar istedikleri zaman demokrasi oluyor.

CHP İstanbul Milletvekili Ali Özcan: Kardeşim siz istemediniz ki Bahçeli istedi, Bahçeli.

Muş: Böyle bir iddiada bulunuyorlar. Bu iddia yersizdir, temeli yoktur.

Özcan: Siz istemediniz Bahçeli istedi. Sizin adayınızı da Bahçeli belirledi. Allah Allah, ne konuşuyorsun sen.

HELAL GELMESİN DİYE

Muş: Delikanlılığa da halel gelmesin diye “baskın seçim”, “OHAL’de seçim olmaz” gibi ifadelerle bunu kullanıyorlar. Şimdi, Kılıçdaroğlu diyor ki, “Er meydanına çık, ben hazırım.” Şimdi, sanırım, Kılıçdaroğlu’nun bu çağrısı, kendisi pehlivan olmadığına göre güreş meydanına bir çağrı değil, bir sandık çağrısı, bir yarış çağrısı.

CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan: Sana ne bundan? Sen kendi adayına bak.

Muş: Sayın Kılıçdaroğlu da aday olursa kaybedeceğini ve kaybettikten sonra da CHP Genel Başkanlığından olacağını çok iyi biliyor yani Abbas yolcu olacağını çok iyi bildiği için aday olamıyor.

CHP Giresun Milletvekili Bülent Yener Bektaşoğlu: Onu Allah bilir, Allah bilir.

Muş: Bu kadar meydan okuduktan sonra, mert bir siyasetçi ne yapar? Sözünün arkasında durur.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer: Ne kadar çok seviyorsunuz bizim Genel Başkanı, hep onu anlatıyorsunuz.

KPSSCAFE.COM.TR  | ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Anahtar Kelimeler:
HaberSon DakikaTbmmTbmm Kavga
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Fatih Portakal O Konuda Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Destek Çıktı: "İktidar Kalmalı"
Fatih Portakal O Konuda Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Destek Çıktı: "İktidar Kalmalı"
Bahçeli'den Flaş İYİ Parti Açıklaması
Bahçeli'den Flaş İYİ Parti Açıklaması
BBP Genel Başkanı, Seçimde Kimi Destekleyeceklerini Açıkladı
BBP Genel Başkanı, Seçimde Kimi Destekleyeceklerini Açıkladı

banner389

banner394

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim