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TBMM'de gerginlik: Destici, kendisine söz vermeyen Sancar'a 'Kobani’deki hainliği burada da yapıyorsunuz' diye bağırdı

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ile oturumu yöneten TBMM Grup Başkanvekili HDP'li Mithat Sancar arasında söz verme tartışması yaşandı.

TBMM'de gerginlik: Destici, kendisine söz vermeyen Sancar'a 'Kobani’deki hainliği burada da yapıyorsunuz' diye bağırdı

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ile oturumu yöneten TBMM Grup Başkanvekili HDP'li Mithat Sancar arasında söz verme tartışması yaşandı.

16 Ekim 2019 Çarşamba 18:55
TBMM'de gerginlik: Destici, kendisine söz vermeyen Sancar'a 'Kobani’deki hainliği burada da yapıyorsunuz' diye bağırdı

Grubu bulunan partilerin yaptığı konuşmanın ardından birleşimi yöneten TBMM Başkanvekili Mithat Sancar, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal’a kürsüden söz verdi. 

Uysal’ın konuşmasının ardından Sancar, TBMM İçtüzüğü’ne göre grubu bulunmayan parti temsilcilerine kürsüden söz veremeyeceğini söylemesi üzerine BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, TBMM Başkanlık Divanı’na yürüyerek Sancar’a “Kobani’de yaptığınız hainliği burada da yapıyorsunuz” diye bağırdı.

Destici’yi AK Parti sıralarındaki vekiller durdururken, TBMM Başkanvekili Sancar, “Lütfen yerinize oturun! Size ceza vermek zorunda kalırım” dedi. Destici’nin tepki göstermeye devam etmesi üzerine Sancar, TBMM Başkanvekili'ne hakaret edemeyeceğini belirterek idari amirlerden Destici’nin Genel Kurul dışına çıkarılmasını isteyerek birleşime ara verdi.

'FAŞİSTLER ÇIKIN DIŞARI', 'TERÖRİSTLER KANDİL'E GİDİN'

Verilen arada, AK Partililerle HDP'liler birbirine bağırdı. HDP sıralarında "Faşistler çıkın dışarı" sesleri yükselirken, AK Partililer "Teröristler Kandil'e gidin" karşılığını verdi.

Verilen aranın ardından BBP Genel Başkanı Destici, sözlerinin bir şahsa ya da Meclis’in manevi şahsiyetini hedef almadığını, Suriye harekatına işgal diyen herkese yönelik olduğunu söyledi.

Bunun üzerine TBMM Başkanvekili Sancar, iktidarın ilk kez yeni düzenlenen içtüzük hükmü kapsamında gündem dışı söz alarak TBMM’yi bilgilendirdiğini bu anlamda karışıklık yaşanmasının normal olduğunu ifade etti. 

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