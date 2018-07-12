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TBMM'de Destici ile Bahçeli Arasında Samimi Sohbet

TBMM'de Başkanlık seçimi sona erdi ve Meclisin yeni dönem başkanı seçildi. İlk iki turda tamamlanamayan seçim üçüncü turda sona erdi. Seçimlerde BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ile MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin samimi görüşmeleri dikkat çekti.

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TBMM'de Destici ile Bahçeli Arasında Samimi Sohbet

TBMM'de Başkanlık seçimi sona erdi ve Meclisin yeni dönem başkanı seçildi. İlk iki turda tamamlanamayan seçim üçüncü turda sona erdi. Seçimlerde BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ile MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin samimi görüşmeleri dikkat çekti.

12 Temmuz 2018 Perşembe 17:17
TBMM'de Destici ile Bahçeli Arasında Samimi Sohbet

TBMM'nin yeni Başkanı belli oldu. Başkanlık seçimlerinde Destici ile Bahçeli'nin samimi sohbetleri dikkat çekti. 

TBMM'de bugün saat 14.00'da başlayan başkanlık oylamanda 2. turunda Binali Yıldırım'ın 336 oy almasıyla birlikte oylama 3. tura kaldı. 3. turda Binali Yıldırım 3. turda 335 oy ile TBMM Başkanı seçildi.

TBMM Genel Kurulu, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı seçimi için saatler 14,00'ı gösterdiğinde toplandı.

İLK TUR

Adayların aldıkları oylar şöyle:

Binali Yıldırım: 331

Erdoğan Toprak: 134

Meral Danış Beştaş: 65

Hayrettin Nuhoğlu: 43

Nazır Cihangir İslam: 4

Geçersiz: 4

Toplam: 581

İlk tur oylama sonuçlarının açıklanmasının ardından ikinci tur oylamaya geçildi.

İKİNCİ TUR

Binali Yıldırım: 336

Erdoğan Toprak: 131

Meral Danış Beştaş: 65

Hayrettin Nuhoğlu: 42

Nazır Cihangir İslam: 4

Geçersiz: 4

Toplam: 584

TBMM'deki oylamanın 2. turunda Binali Yıldırım'ın 336 oy almasıyla birlikte oylama 3. tura kaldı.

Son turda ise bir adayın seçilmesi için 301 oy alması yeterliydi. Binali Yıldırım bu turda 335'ini aldı ve Meclisin yeni başkanı oldu.

BAHÇELİ İLE DESTİCİ ARASINDA SAMİMİ SOHBET

Meclis Başkanlığı seçimi için oylama devam ederken, MHP Lideri Devlet Bahçeli BBP Lideri Mustafa Destici ile kuliste sıcak samimi bir şekilde sohbet ettiler.

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 12.07.2018 17:23
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