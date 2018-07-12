Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

TBMM Başkanlık Seçiminde Son Durum: Başkan İkinci Turda da Seçilemedi

TBMM Başkan seçiminde ilk iki tur sona erdi. Turların sona ermesi ile başkan henüz seçilemedi. Yeteri çoğunluk sağlanmadığı için seçimler 3. tura kaldı. Üçüncü turda 301 oy alan aday Başkan seçilecek.

banner396

TBMM Başkanlık Seçiminde Son Durum: Başkan İkinci Turda da Seçilemedi

TBMM Başkan seçiminde ilk iki tur sona erdi. Turların sona ermesi ile başkan henüz seçilemedi. Yeteri çoğunluk sağlanmadığı için seçimler 3. tura kaldı. Üçüncü turda 301 oy alan aday Başkan seçilecek.

12 Temmuz 2018 Perşembe 16:37
TBMM Başkanlık Seçiminde Son Durum: Başkan İkinci Turda da Seçilemedi

Meclis Başkanlığı seçimi ikinci turunda da başkan seçilemedi.

Yoplamda 5 adayın yarıştığı Meclis Başkanlığında ilk tur sonuçları şu şekildeydi:

Binali Yıldırım: 331

Erdoğan Toprak: 134

Meral Danış Beştaş:65

Hayrettin Nuhoğlu: 43

Cihangir İslam: 3

İkinci turda ise sonuçlar şu şekilde gerçekleşti:

Binali Yıldırım: 336

Erdoğan Toprak: 131

Meral Danış Beştaş:65

Hayrettin Nuhoğlu: 42

Cihangir İslam: 4

İLK TURDA SEÇİLEBİLMEK İÇİN 400 OY ALMAK GEREKİYOR

Meclis Genel Kurulu, başkanlık seçimi için bugün saatler 14.00’ı gösterdiğinde toplandı. Anayasa’ya göre gizli yapılan oylamada seçilmek için ilk iki turda 400, üçüncü turda 301 oy almak gerekiyor.

MHP dışındaki tüm partiler ilk turlarda kendi adaylarını gösterdi. TBMM Başkanlığı için AK Parti’den Binali Yıldırım, CHP’den İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak, HDP’den Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş ve İYİ Parti’den İstanbul Milletvekili Hayrettin Nuhoğlu aday gösterildi. Başkanlık için ayrıca Saadet Partisi kökenli Cihangir İslam da yarışıyor.

KPSSCAFE.COM.TR  |ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Anahtar Kelimeler:
Son DakikaTbmm BaşkanlığıTbmm Başkanlık Seçimi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Erdoğan O İki İsmi Kabineye Almak İstedi Ama..
Erdoğan O İki İsmi Kabineye Almak İstedi Ama..
Erdoğan'dan Flaş Açıklamalar: Genelkurmay MSB'ye Bağlandı
Erdoğan'dan Flaş Açıklamalar: Genelkurmay MSB'ye Bağlandı
Memur Alımında Ağır Davranan Fakıbaba Görevi Devretti
Memur Alımında Ağır Davranan Fakıbaba Görevi Devretti

banner389

banner394

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim