TBMM Başkanlık Seçiminde Son Durum: Başkan İkinci Turda da Seçilemedi

Meclis Başkanlığı seçimi ikinci turunda da başkan seçilemedi.

Yoplamda 5 adayın yarıştığı Meclis Başkanlığında ilk tur sonuçları şu şekildeydi:

Binali Yıldırım: 331

Erdoğan Toprak: 134

Meral Danış Beştaş:65

Hayrettin Nuhoğlu: 43

Cihangir İslam: 3

İkinci turda ise sonuçlar şu şekilde gerçekleşti:

Binali Yıldırım: 336

Erdoğan Toprak: 131

Meral Danış Beştaş:65

Hayrettin Nuhoğlu: 42

Cihangir İslam: 4

İLK TURDA SEÇİLEBİLMEK İÇİN 400 OY ALMAK GEREKİYOR

Meclis Genel Kurulu, başkanlık seçimi için bugün saatler 14.00’ı gösterdiğinde toplandı. Anayasa’ya göre gizli yapılan oylamada seçilmek için ilk iki turda 400, üçüncü turda 301 oy almak gerekiyor.

MHP dışındaki tüm partiler ilk turlarda kendi adaylarını gösterdi. TBMM Başkanlığı için AK Parti’den Binali Yıldırım, CHP’den İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak, HDP’den Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş ve İYİ Parti’den İstanbul Milletvekili Hayrettin Nuhoğlu aday gösterildi. Başkanlık için ayrıca Saadet Partisi kökenli Cihangir İslam da yarışıyor.

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