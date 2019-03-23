TBMM Başkanı Şentop: “Manipülasyon Var!”

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, 3-4 ay öncesinden ortaya atılan senaryonun hayata geçirilmeye çalışıldığını ve dolar üzerinden yeni bir manipülasyon başlatıldığını açıkladı. Çerkezköy Esnaf ve Sanatkarlar Odası’nda katılımcılara açıklamalar yapan Şentop, ”Bugün takip ettiniz, hepiniz iş hayatının içindesiniz, dövizle ilgili yeni bir manipülasyon oluyor. Aslında bunu bekliyorduk, 3-4 ay öncesinden itibaren seçimlere kısa bir süre kala böyle bir manipülasyon yapılabilir diye bir beklenti vardı.” Dedi.

Doların yeniden yukarı seyre geçmesinin 3-4 ay önce konuşulan bir senaryo olduğunu ve dolar üzerinden seçimler öncesi hükümetin zor durumda bırakılmak istendiğini söyledi ve şunları kaydetti:

“Özellikle saat itibariyle dikkat ederseniz 17.30'dan sonra yükselme gözüktü. Bunun anlamı şudur, Türkiye'de piyasalar kapandı, fiyat yükselmesi varsa bir kere dar hacimli piyasada ve Türkiye dışından yapılan alımlar ve satımlarla piyasada oynamak söz konusu. Yarın piyasalar açıldığında Türkiye'de gerçek durumu göreceğiz. Yapanlar açısından riskli bir şey. Neden? Çünkü artık milletimiz bu işin hangi amaçla ve neden yapıldığını biliyor. Buna dair daha önce yaşadığımız süreçleri biliyoruz. Böyle bir beklenti de var. Onun için bu işi yapanların aleyhine mi döner onu daha kestiremiyorlar. Türkiye'de seçim öncesi bu şekilde birtakım oyunlarla, manipülasyonlarla Türkiye'ye, millete zarar vermek, seçimlerin sonucu etkilemek, buna tesir edebilmek mümkün değil. Olan bitenin farkındayız, hepimiz bunu görüyoruz. Bunlar olduğu zaman daha fazla farkına varıyoruz, görüyoruz neyin amaçlandığını, neyin hedeflendiğini. Böyle bir zamandan geçiyoruz."

Anadolu Ajansı’nın haberine göre, artık savaşların silahlarla değil ekonomik enstrümanlarla yapıldığını vurgulayan Şentop “Cumhurbaşkanımız herkes kendi para birimiyle ticaret yapsın. Dolar kullanmayalım. Herkes uluslararası ticarette kendi para birimini kullansın derken bunu kastetmişti.” Diyen Şentop, Trump’ın Golan Tepelerine ilişkin açıklamalarını da sert bir şekilde eleştirdi ve “Golan Tepeleri Suriye’ye ait topraklardır.” dedi.