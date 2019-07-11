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TBMM Başkanı Şentop: Darbe girişiminde Meclis'in bombalanması boşuna değil

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "15 Temmuz gecesi ülkemize ve milletimize kasteden hain darbe girişiminin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni hedef alması, bombalaması boşuna değildir. Darbeci hainler, bu yüce meclisin milletimiz için taşıdığı büyük kıymeti bildikleri için buraya saldırmışlardır" diye konuştu.

TBMM Başkanı Şentop: Darbe girişiminde Meclis'in bombalanması boşuna değil

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "15 Temmuz gecesi ülkemize ve milletimize kasteden hain darbe girişiminin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni hedef alması, bombalaması boşuna değildir. Darbeci hainler, bu yüce meclisin milletimiz için taşıdığı büyük kıymeti bildikleri için buraya saldırmışlardır" diye konuştu.

11 Temmuz 2019 Perşembe 14:16
TBMM Başkanı Şentop: Darbe girişiminde Meclis'in bombalanması boşuna değil

TBMM Başkanı Şentop, TBMM'de Türkiye Foto Muhabirleri Derneği tarafından Meclis'te düzenlenen 'Foto Muhabirlerinin Gözüyle 15 Temmuz Hain Darbe Girişimi' fotoğraf sergisinin açılışına katıldı.

"Bugün burada açılan serginin 15 Temmuz gecesinin hakikatlerini bir kez daha görmek ve göstermek için bir fırsat, bir vesile olmasını temenni ediyorum" diyen Şentop, 15 Temmuz darbe girişiminin en büyük yıkım çabası olduğunu söyledi.

Şentop, şöyle konuştu:

"15 Temmuz darbe girişimi ne kadar alçaksa, o darbeyi durdurmak için harekete geçen millî şuur ve direniş de en az o kadar yüce ve örnek teşkil edecek düzeyde parlaktır. O gece yaşanan ihaneti ibretle, o ihaneti boşa çıkaran cesareti gıptayla anmak, vatanperverliğin şartlarından birisi sayılabilir. 15 Temmuz gecesi ülkemize ve milletimize kasteden hain darbe girişiminin Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni hedef alması, bombalaması boşuna değildir. Darbeci hainler, bu yüce meclisin milletimiz için taşıdığı büyük kıymeti bildikleri için buraya saldırmışlardır. Fakat bu binada açtıkları yara, milletimizin o darbe girişimine karşı daha iştiyakla direnmesi sonucunu doğurmuş ve darbe mağlup edilmiştir. 15 Temmuz darbe girişimi, bu milletin tarihinde tesadüf ettiği en hain yıkım çabalarından birisidir. Bu ihanet hareketine karşı milletimizin verdiği karşılık ise, asaletine yaraşır bir kahramanlık örneğidir. Bunlar tarihi hakikatlerdir."

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