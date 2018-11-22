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TBMM Başkanı Binali Yıldırım: Varolan Meslekler Ortadan Kalkacak

İzmir'de gerçekleştirilen Ege Ekonomik Forumu açılış konuşmasını Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Binali Yıldırım tarafından yapıldı.

TBMM Başkanı Binali Yıldırım: Varolan Meslekler Ortadan Kalkacak

İzmir'de gerçekleştirilen Ege Ekonomik Forumu açılış konuşmasını Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Binali Yıldırım tarafından yapıldı.

22 Kasım 2018 Perşembe 11:51
TBMM Başkanı Binali Yıldırım: Varolan Meslekler Ortadan Kalkacak

İzmir'de gerçekleştirilen Ege Ekonomik Forumu açılış konuşmasını Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Binali Yıldırım tarafından yapıldı.

Dünyanın çok hızlı değiştiğini Türkiye'nin bu değişimi yakalayamaması halinde geride kalacağını belirten Binali Yıldırım, şöyle devam etti: 

"Artık sürücüsüz arabaları konuşuyoruz. Sadece sürücüsüz arabaları değil, kaptanı olmayan gemiler var, robot teknolojileri var, 3 boyutlu yazıcılar var ve sanal gerçeklik var. Nesnelerin iletişimi var, var oğlu var. Bütün bunlar hayal değil. Önümüzdeki 15 sene içerisinde uzmanların tahminine göre var olan mesleklerin yarısı ortadan kalkacak. Şaka değil. Eğer yerine gelecek mesleklere kendimizi hazırlamazsak, bizi ne bekliyor? Gelişen teknolojinin arkasına düşmüş bir ülke. Onun için birbirimizi yoran yıpratan konulara değil, ülkemizi daha da ileri taşıyacak konulara daha çok zaman ayırmamız lazım. Bilişim, yenilikçi teknolojiler, araştırma geliştirme, bunlar alın terinin yerine akıl terini yerine getiren yeni üretim şekli, yeni yaşam tarzı." 

Amerikan Patent Dairesi Başkanı Charles Duell'in 1899'da yeni icat edilecek bir şeyin olmadığını söylediğini anlatan Yıldırım, "O günden bu günlere geldik. Bundan sonra gideceğimiz yerleri de öngörmemiz mümkün değil. Değişim ve gelişim kontrol edilemez bir noktaya geldi. Şu an bir çok olgu bizim dışımızda gelişiyor. Bu sürecin içinde olmalıyız." diye konuştu. 

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Son Güncelleme: 22.11.2018 12:43
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