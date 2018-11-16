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Taylan Yıldız: Mülakat İstismara Açık Bir Alan

İyi Parti Genel Başkan Danışmanı Taylan Yıldız, Priscope üzerinden gerçekleştirdiği canlı yayın ile sorulara cevap verdi. KPSS CAFE olarak biz de kendilerine KPSS ile ilgili sorular sorduk. KPSS'nin uzmanlık alanı olmadığını belirtmekle birlikte sınav sisteminin adilâne olması gerektiğini vurgulayarak eskiden uygulanan ÖSS ve ÖYS örneklerini verdi.

Taylan Yıldız: Mülakat İstismara Açık Bir Alan

İyi Parti Genel Başkan Danışmanı Taylan Yıldız, Priscope üzerinden gerçekleştirdiği canlı yayın ile sorulara cevap verdi. KPSS CAFE olarak biz de kendilerine KPSS ile ilgili sorular sorduk. KPSS'nin uzmanlık alanı olmadığını belirtmekle birlikte sınav sisteminin adilâne olması gerektiğini vurgulayarak eskiden uygulanan ÖSS ve ÖYS örneklerini verdi.

16 Kasım 2018 Cuma 21:57
Taylan Yıldız: Mülakat İstismara Açık Bir Alan

İyi Parti Genel Başkan Danışmanı Taylan Yıldız, Priscope üzerinden gerçekleştirdiği canlı yayın ile sorulara cevap verdi. KPSS CAFE olarak biz de kendilerine KPSS ile ilgili sorular sorduk. KPSS'nin uzmanlık alanı olmadığını belirtmekle birlikte sınav sisteminin adilâne olması gerektiğini vurgulayarak eskiden uygulanan ÖSS ve ÖYS örneklerini verdi. 

Taylan Yıldız'a sorudğumuz sorular şöyleydi;

  • KPSS kaldırılması gerektiğini düşünüyor musunuz?
  • KPSS ile yüksek puan alanların değil de torpil ile alım yapıldığı iddiaları hakkında ne söyleyebilirsiniz?
  • Resmi Gazete'de yayımlanan lise mezunlarının kamuya alımında KPSS şartı aranmayacak maddesinin KPSS Ortaöğretim sonuçlarının hemen ardından yayımlanması hakkında neler söyleyebilirsiniz?
  • İYİ Parti İktidarında KAMU PERSONELİ ALIMI ile ilgili ve işsizlik ile ilgili ne gibi adımlar atılacak?

Mülakat ile ilgili açıklama yapan Yıldız "mülakat sistemlerinde, işin içine izafiyet giren sistemlerde maalesef istismara çok fazla açık bir alan bu nedenle mülakat ile ilgili sorunlar çözülmeden mülakat olmalıdır. Çok daha objektif olan standartlar yakalanmalıdır" ifadelerini kullandı.

İyi Parti iktidar olursa Kamu Personeli Alımları ile ilgili atılacak adımlar ile ilgili soruya " öncelikle atama bekleyen öğretmenler bu atamaları gerçekleştireceğiz. Bu çok önemli. Taşeron işçilerimiz var. Bunlarla ilgili çalışmalarımız olacak." şeklinde cevap verdi.

İşsizliğin çözülmesi için üretim ekonomisine geçilmesi gerektiğini vurgulayan Taylan Yıldız, " 2001-2002 Ecevit döneminde %6 olan yüksek teknolojili üretim, bugün %2 oranlarına kadar düştü. Daha fazla teknoloji üreteceğimize daha az teknoloji üretiyoruz. Böyle olunca yetkin olan ve maaşı dolgun olan işler üretemiyoruz. Daha çok işin montaj kısmındayız. Öncelikle bunları çözmemiz gerekiyor." ifadelerini kullandı.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA - Özel Haber

Son Güncelleme: 16.11.2018 22:20
Anahtar Kelimeler:
taylan yıldız mülakat istismara açık alan
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Flachi 54 dakika önce

Sen çabala didin.Elin cahil yalakası gelsin en güzel yerlere çöreklensin

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