Taş'tan Soylu'nun 'PKK'lı' iddiasına cevap

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul Beyoğlu'nda gerçekleştirdiği buluşmada CHP'nin 'PKK'lıları aday gösterdiğini' iddia ederek CHP'nin Beyoğlu adayı Alper Taş'la ilgili olarak "Sokaklarımıza terörist ismi vermek istiyorlar. Bu olmaz demeyin sakın ha… Var burada işte; Alper Taş denilen bir adam var Beyoğlu'nda. Apo'nun resmi önünde, bilmem ne akademisinde orada kendi ideallerini, kendi anlayışını anlatan bir adam var. Şimdi şunu söylemek istiyorum. Bunların zikri de fikri de bellidir. Türkiye'nin huzurunu almak istiyorlar elinden. Bu kadar açık ve net" demişti.

Soylu'nun söz konusu açıklamalarına Twitter hesabı üzerinden cevap veren Alper Taş ise, "Benim Kandil’de Akademi’de konuşma yaptığımı ispat edersen, hemen Beyoğlu Belediye Başkanlığı adaylığından istifa edeceğim. İspat edemezsen sen İçişleri Bakanlığından istifa edecek misin?" ifadelerini kullandı.