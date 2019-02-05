Taşeronların Maaşlarına Zam Meclis Gündeminde!

Milliyetçi Hareket Partisi Sakarya Milletvekili Muhammed Levent Bülbül Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda söz alarak taşeron işçilerin maaşlarının yeniden düzenlenmesini talep etti.

MHP'li Bülbül'ün Meclis Konuşması şöyle;

Dün itibarıyla yarı yıl tatilleri sona erip ders başı yapan bütün öğrencilerimize, öğretmenlerimize ve eğitim camiamıza başarılar diliyorum.

Sayın Başkan, hepinizin malumu olduğu üzere, taşeron şirketlerde çalışan işçilerimiz geçtiğimiz yıl itibarıyla 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname gereğince sürekli bir iş sözleşmesiyle, kamu tarafından kurulan şirketlerde istihdam imkânına kavuşmuştur. Burada, işçilerimizin ücret ve özlük hakları konusunda bu süreçte belli bazı sıkıntıların ortaya çıktığını görmekteyiz. 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname gereğince, kadroya geçiş tarihinden önce Yüksek Hakem Kurulu tarafından belirlenen ve yürürlük süresi 2020 yılında sona erecek olan toplu iş sözleşmesi hükümlerine göre altı aylık periyotlar hâlinde ücretlere yüzde 4 oranında zam uygulanacağı ifade edilmiştir. Yüksek Hakem Kurulunun belirlemiş olduğu bu oran 2016 yılı enflasyon oranına göre gerçekleşmiş; 2018 yılı enflasyon oranı, TÜİK'in açıkladığı verilere göre ise 20,3 olmuştur. Şimdi, bu oran dikkate alındığında, çalışanlarımıza verilen ücret artışı ve sosyal haklar enflasyon artışı karşısında çok cüzi miktarda kalmakta ve âdeta erimiş olmaktadır. Emeğinden başka sermayesi olmayan çalışanlarımız açısından sosyal ve psikolojik açıdan büyük bir sıkıntı olarak gördüğümüz bu meseleyle ilgili olarak acilen bir çözüm bulunması gerektiği kanaatindeyiz.

Asgari ücret artışının önemli ölçüde gerçekleştiği, yüzde 25'ler seviyesinde olduğu ve kamuoyunda da bütün toplum kesimlerinde de büyük bir memnuniyet yaşandığı bir dönemde bu kadro sevincini yaşayan bu kardeşlerimizin bu mağduriyetlerini gidererek asgari ücrete uygulanan zam oranı veya enflasyon oranları çerçevesinde maaşlarında, ücretlerinde yeniden bir düzenleme yapılması gerektiğini burada ifade ediyor, Genel Kurula saygılar sunuyorum.