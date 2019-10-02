Taşerondan Kadroya geçenlerin kıdem tazminatı karşılığı neden ayrılmıyor!

Konuyu Meclis gündemine taşıyan Tekin, " Kıdem tazminatı karşılığının ayrılmaması maliyetlerin gerçekçi hesaplanamamasına, bu durum da kamu zararının oluşmasına neden olmaktadır. dedi. Tekin, taşeron işçiler, 696 sayılı KHK hükümleri gereği sürekli işçi kadrosuna geçmiş ve kıdem tazminatı karşılıklarının mutlaka ayrılmış olması gerekirken Sayıştay raporlarında hala kıdem tazminatı karşılıklarının ayrılmadığını görmek aklımıza şaibeli durumları getiriyor" dedi.

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Aşağıdaki sorularımın Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Fuat OKTAY tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 02.10.2019

Saygılarımla.

Gürsel Tekin

İstanbul Milletvekili

Genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin Sayıştay tarafından (2018) denetlenmesi sonucunda;bazı kamu idarelerinin istihdam edilen işçi statüsündeki personel için kıdem tazminatı karşılığı ayırmadığı, kıdem tazminatlarının karşılık hesapları kullanılmadandoğrudan giderleştirildiği ve kıdem tazminatı karşılıklarının muhasebeleştirilmesinde dönemsellik ilkesine uyulmadığı tespit edilmiştir.

Bilindiğigibi kamu kurumlarında görev yapan idareciler, kamu kaynaklarını doğru kullanmalıdır. Bu doğru kullanımda en önemli husus yapılan işlemlerin kanuna ve yasalara uygun olması gerekmektedir. Kıdem tazminatı karşılığı v.b. gibi işlemlerin tam ve doğru olması gerekmektedir. Kurumlarda, en alttan en üst kadar ilgili evraklarda imzası olan herkes sorumludur. Kıdem tazminatı karşılığı ayrılması bir yandan finansal tabloların kurum ile ilgili doğru bilgileri raporlamasını sağlarken diğer yandan maliyetlerin daha gerçekçi hesaplanması amacına hizmet etmektedir.

Buna göre;