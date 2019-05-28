" Taşeron kadrodan geçen hizmetlilerin iki ay ücretsiz izne çıkarılmasının gerekçesi nedir"

CHP Bursa Milletvekili, TBMM Divan Katip Üyesi Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Milli Eğitim Bakanlığı’nın bünyesine taşeron kadrodan geçen hizmetlilerin iki ay ücretsiz izne çıkarılmasının gerekçesini Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’a sordu.

Milli Eğitim Bakanlığı bünyesine Taşeron Yasası ile dahil olanların okulların tatil edilmesiyle birlikte ücretsiz izne çıkarılmasının aileler üzerinde büyük baskı yarattığını dile getiren Altaca Kayışoğlu, “İnsanlar, iki aylığına nasıl geçinecek? İşsizlik fonundan yararlanamayacak, iş bulamayacak. Türkiye’de her geçen gün işsiz sayısının artığını düşündüğünüzde evini zar zor geçindiren bu insanlar, söz konusu uygulamayla adeta ateşe atılıyor. Ev kiraları var, kredi borçları var. Geçindirmek zorunda oldukları bir aileleri var” diye tepki gösterdi.

Kendilerine ulaşan Milli Eğitim çalışanlarının çok zorda olduklarını ifade ettiklerini belirten CHP Bursa Milletvekili, TBMM Divan Kâtip Üyesi Nurhayat Altaca Kayışoğlu, “Milli Eğitim Bakanlığı seçen yıl aldığı kararla bu uygulamayı o yıla mahsus kaldırmıştı. MEB çalışanları bu nedenle geçen yıl işlerinden ayrılmadan çalışma şansı bulmuştu. Türkiye’de hayali projelere ödenen milyonlarca liralar söz konusuyken, fakirin fukaranın sofrasından bir lokma daha almaya kimsenin hakkı yok. Binlerce Milli Eğitim çalışanını iki ay açlığa, sefalete kimse mahkum etmemeli. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’u bu konuda önlem almaya davet ediyorum. Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da çalışanlar işlerine devam etmeliler. Ücretsiz izne çıkarılanların bir kaygısı da işlerine geri dönüp dönemeyecekleriyle ilgilidir. Konuya ilişkin Bakan Selçuk’un yanıtlaması için soru önergesi verdik ama bu konu cevaptan çok ivedilikle çözüm bekliyor” diye konuştu.

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