"Taşeron işçilerin kurtuluşu verdiğimiz kanun teklifinden geçer"

Kamu işçilerinin Toplu İş Sözleşmesi sürerken KHK ile kadroya geçen taşeron işçiler de toplu sözleşme ve enflasyon oranında zam taleplerinin bir an önce hayata geçirilmesini istiyor. 2018’in son aylarında Meclis’e sunduğu kanun teklifinde kadroya geçen taşeron işçilerin tüm haklarını talep ettiğini hatırlatan CHP İzmir Milletvekili Kani Beko, “Taşeron işçiler çok kısıtlı tutulan ve onları yoksullaştıran maaş ve hakları için mücadelesi sürerken kurtuluşlarının verdiğimiz kanun teklifinden geçtiğini söylemek istiyorum. Kanun teklifimiz kabul edilirse kamuya geçirilen işçilerin farklı işkolunda yer alması sorunu sona erecek. İşçiler geçirildikleri kamu idaresi ya da belediye şirketi hangi işkolundaysa o işkolunda yer alacak. Böylece işçiler bünyesine geçirildikleri kamu idaresi ya da belediye şirketinin eski işçileri ile aynı sendikaya üye olabilecek, aynı toplu iş sözleşmesinden yararlanabilecek. 2020 yılına kadar yeni toplu iş sözleşmesi yapılmasına getirilen engel de kaldırılmış olacak” dedi.

ÜCRETLER GERİLİYOR, İŞÇİLER YOKSULLAŞIYOR!

Merkezi idarelerde kadroya, yerel yönetimlerde şirketlere geçirilen işçilerin ücret ve haklarının 696 sayılı KHK ile 2020 yılına kadar Yüksek Hakem Kurulu'nun taşeron şirketler için karara bağladığı iki toplu iş sözleşmesine endekslendiğini hatırlatan CHP’li Beko, “Kamuya geçirilen işçilere eşit hak ve ücretler sağlanmadığı gibi işçilerin bünyesine geçtikleri kamu idaresi ya da belediye şirketindeki toplu iş sözleşmesinden yararlanması da engellenmişti. İşçilerin önemli bir kısmının geçirildikleri kamu idaresi ya da belediye şirketinin işkolundaki sendikalara üye olma, mevcut kadrolu işçiler ya da şirket işçileri ile aynı sendika çatısı altında bir araya gelmesine de engel getirilmişti. 696 sayılı KHK ile işçilere yılda yüzde 4+4 ücret artışı getirilirken, işçilerin sosyal yardım, prim ve tazminatları için herhangi bir artış söz konusu değil. Enflasyonun yüzde 20'yi aşması beklenirken, kamuya geçirilen işçilerin reel ücretleri ciddi biçimde geriliyor, işçiler yoksullaşıyor” açıklamasını yaptı.

CHP İzmir Milletvekili Kani Beko'nun kanun teklifi bu sorunlara çözüm üretmek için, 696 sayılı KHK'yı yasalaştıran 7079 sayılı Kanunda üç önemli değişiklik getiriyor.

Kanun teklifinin yasalaşması halinde:

1)Kamuya geçirilen işçilerin farklı işkolunda yer alması sorunu sona erecek. İşçiler geçirildikleri kamu idaresi ya da belediye şirketi hangi işkolundaysa o işkolunda yer alacak. Böylece işçiler bünyesine geçirildikleri kamu idaresi ya da belediye şirketinin eski işçileri ile aynı sendikaya üye olabilecek, aynı toplu iş sözleşmesinden yararlanabilecek. 2020 yılına kadar yeni toplu iş sözleşmesi yapılmasına getirilen engel de kaldırılmış olacak.

2)Merkezi idarelerde kadroya geçirilen işçilerin 2020 yılına kadar Yüksek Hakem Kurulu toplu iş sözleşmesine tabi kılınmasına son verilecek. Kadroya geçirilen işçiler, eski kadrolu işçiler için imzalanan kamu toplu iş sözleşmelerinden yararlanabilecek. Böylece işçiler arasında eşitlik sağlanacak. Kadroya geçirilen işçiler, 2019 yılında yeni Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Anlaşma Protokolü ve protokolün ardından kamu idarelerinde toplu iş sözleşmesinin imzalanması ile birlikte, bu toplu iş sözleşmelerinin kapsamına girecek. Protokol ve toplu iş sözleşmeleri imzalanana kadar işçilerin mağduriyet yaşamaması için işçilere yıllık yüzde 4+4 ücret artışı değil bir önceki yılın enflasyonu oranında ücret artışı yapılacak. İşçilerin sosyal hakları, prim ve ikramiyeleri de aynı oranda artacak.

3) Yerel yönetimlerde kadroya geçirilen işçilerin 2020 yılına kadar Yüksek Hakem Kurulu toplu iş sözleşmesine tabi kılınmasına son verilecek. Belediye şirketlerine geçirilen işçiler, şirketlerin eski işçileri için imzalanan toplu iş sözleşmelerinden yararlanabilecek. Böylece işçiler arasında eşitlik sağlanacak. Geçirildiği belediye şirketinde toplu iş sözleşmesi bulunmayan işçilerin mağduriyet yaşamaması için işçilere yıllık yüzde 4+4 ücret artışı değil bir önceki yılın enflasyonu oranında ücret artışı yapılacak. İşçilerin sosyal hakları, prim ve ikramiyeleri de aynı oranda artacak. Bu işçiler de belediye şirketinde toplu iş sözleşmesi imzalanması ile birlikte toplu iş sözleşmesi kapsamına girecek.

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