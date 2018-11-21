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Taşeron İşçiler İçin Kanun Teklifi

Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, kamuda taşeron işçi statüsünde çalışan tüm işçilerin kadroya alınması, kadro verilen tüm işçilere de yaptıkları işe uygun olarak ücret artışı sağlanması için Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM)'ye Kanun Teklifi verdi.

Taşeron İşçiler İçin Kanun Teklifi

Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, kamuda taşeron işçi statüsünde çalışan tüm işçilerin kadroya alınması, kadro verilen tüm işçilere de yaptıkları işe uygun olarak ücret artışı sağlanması için Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM)'ye Kanun Teklifi verdi.

21 Kasım 2018 Çarşamba 09:47
Taşeron İşçiler İçin Kanun Teklifi

Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, kamuda taşeron işçi statüsünde çalışan tüm işçilerin kadroya alınması, kadro verilen tüm işçilere de yaptıkları işe uygun olarak ücret artışı sağlanması için Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM)'ye Kanun Teklifi  verdi.

Ömer Fethi Gürer, TBMM Başkanlığına sunduğu Kanun Teklifi’nde, kamuda çalışan taşeron işçilerin tamamına kadro verilmesi beklenirken, 696 sayılı KHK ile yapılan düzenlemeyle binlerce işçinin hayal kırıklığı yaşadığını belirtti. Gürer, kadroya alınan işçilerin ise aynı kurumda aynı işi yapmalarına rağmen, önceden kadro verilenlere göre maaş ve sosyal haklar bakımından dezavantajlı olduğunu ifade etti. 

TEKLİF TBMM BAŞKANLIĞINA SUNULDU

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, kamudaki tüm taşeron işçilerin kadroya alınarak, taşeron sistemi ile işçi çalıştırmanın sonlandırılması için TBMM Başkanlığına Kanun Teklifi verdi. 

KHK İLE MAĞDURİYET YARATILDI

Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’ni Meclis Başkanlığına sunan Gürer, 696 sayılı KHK'yı yasalaştıran 01.02.2018 tarihli ve 7079 sayılı kanunun kabul edilmesinin ardından hizmet alımlarının yüzde 70'inin personele dayalı olması şartıyla ilgili uygulama, birçok kurumda taşeron olarak çalışan işçiler için büyük mağduriyet yaratığını belirtti. 

KAMUDA BİNLERCE İŞÇİ TAŞERON KALDI

Emekli ve eski mahkûm olarak altyüklenicilerde çalışan taşeron işçilerin kadro başvurulan kabul edilmediğini, 26 Kamu İktisadi Teşekkülü (KİT) ve 26 özel bütçeli kuruluşun taşeron işçilerinin de kapsam dışı bırakıldığını anımsatan Gürer, aynı işyerinde aynı işi yapanlar arasında KHK ile sorun yaratılıp mağduriyet oluşturulduğunu vurguladı. 

BELEDİYE İŞÇİLERİ KADROYA ALINMADI 

Belediyelerde eşit işi yapanların da doğrudan kadroya alınması gerekirken belediye şirketlerine devredildiğini, Belediye şirketine alınmayan emekli ve mahkûmların ise işsiz kaldığını anlatan Güre,” Araç kiralama ile alınan hizmet alımında şoförler, kurulan şirketten dahi yararlanamamaktadır. Taşeron ortadan kalkacak diye yola çıkan ve 2015 seçimleri sürecinde üç ayda kadro diyenler iki yıl sonra KHK ile düzenleme yaparak bu uygulamada bile ayrıma gitmişlerdir. Aynı bakanlıkta aynı işi yapanlar arasında ayrım yaratılmıştır. Bu uygulamanın derhal düzeltilmesi ve taşeron olan tüm işçilerin yaptıkları işe uygun kadrolara derhal alınmaları sağlanmalıdır” ifadelerini kullandı. 

HAKSIZLIKLAR GİDERİLMELİ 

Gürer, Kanun Teklifi’nde şu ifadelere yer verdi: “Sağlık Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve diğer bakanlıklarda da çok sayıda kadro beklerken hüsrana uğrayan emekçiler vardır. Personele dayalı hizmet alımı dışında kalan bu mağdurlarda kadroya alınmadır. Ayrıca kadro alanlar için de yaptıkları işe uygun ücret artışı sağlanmalıdır.

Vermiş olduğumuz kanun teklifi ile 696 sayılı KHK'yı yasalaştıran 7079 sayılı Kanunla oluşturulan haksızlık ve eşitsizliğin giderilmesi, ayırım yapılmadan tüm taşeron çalışanların kadroya alınması amaçlanmıştır.”

Son Güncelleme: 21.11.2018 10:42
Anahtar Kelimeler:
taşeron işçiler kanun teklifi
Yorumlar
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Yemekhane personeli 50 dakika önce

Hastane yemekhane personeli yüzde yetmiş e takıldı adaletimi ettiniz ihaleyi yapan devletle şirket çalışanlar değil yemekhane personeli kadro bekliyor aynı hastanede temizlik güvenlik kadro alıyor yemekhane personeli kadro dışı milletvekillerimiz elinizi vicdana köyün haksızlığı giderin

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SOSYAL TESİS 35 dakika önce

KAMU KURUMLARININ SOSYAL TESİSLERİ ÜVEY EVLATMI SOSYAL TESİS ÇALIŞANLARI KADRO VERİLMEDİ NEDEN....

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taseron 28 dakika önce

Bu iktidar varken ne taşeron ne eyt halkin yararına bi şey olmaz vergi zam hayatsıkıntisindan başka Bisey olmaz

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Bir fikir Bir yorum 20 dakika önce

kadroya alınan işçilerin aynı kurumda aynı işi yapmalarına rağmen, önceden kadro verilenlere göre maaş ve sosyal haklar bakımından dezavantajlı oldugu dogrudur. Iyilestirme olsa iyi olur. Teklifin Kabul gorecegini sanmiyorum.

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iller bankası 4 dakika önce

iller bankası taşeron işçileri kadro istiyor.

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