Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

TASARRUF EĞİTİMİ VURDU

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın hazırladığı tasarruf paketlerinde MEB bütçesindeki kesintiye tepki gösteren CHP PM Üyesi Prof. Dr. Gaye Usluer; “bunun sonu felaket” dedi.

banner396

TASARRUF EĞİTİMİ VURDU

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın hazırladığı tasarruf paketlerinde MEB bütçesindeki kesintiye tepki gösteren CHP PM Üyesi Prof. Dr. Gaye Usluer; “bunun sonu felaket” dedi.

27 Ağustos 2018 Pazartesi 09:49
TASARRUF EĞİTİMİ VURDU

Usluer 2018 yılı MEB bütçe görüşmelerini hatırlatarak şunları söyledi: “Devlet Bütçesinin planlanması demek, o ülkenin gelirlerinin kimlerden nasıl toplanacağı, toplanan gelirlerden hangi kesimlere ne kadar pay ayrılacağının planlanmasıdır. Siyasi iktidarların hangi sınıfın çıkarları doğrultusunda hareket ettiğini gösteren en somut ekonomik ve siyasi metinlerdir. Hatırlayacak olursak 2018 yılı için 1 milyonun üzerinde eğitim emekçisi ve 18milyona yakın öğrenciye hizmet veren MEB’e 92 milyar 529 milyon TL. bütçe ayrılmıştı. AKP hükümetleri her yıl bütçeden en çok payı eğitime ayırıyoruz demesine karşın,  bu bütçeyle eğitime erişimi ve niteliği nasıl arttıracaksınız diye de sormuştuk o günlerde. Yine hatırlayalım, MEB bütçesinin %69’u personel ödemeleri ve %11’i sosyal güvenlik devlet primi olmak üzere tam %80’i personel giderlerinden oluşmaktaydı. Geri kalan %20’nin %9.5’i mal ve hizmet alım giderlerine,  %3’ü cari transferlere, %7.5’i ise diğer giderlere ayrılmıştı.”

EĞİTİME AYRILAN PAY SÜREKLİ ERİYOR

Eğitim yatırımlarının gün geçtikçe düşürüldüğünün altını çizen Usluer, “Bir başka önemli ayrıntı 2017 bütçesinde MEB Bütçesinin milli gelire oranı yüzde 3,54 iken, 2018 bütçesindeki oran 2,69’a düşmüştü. Bütçe içindeki oranının 2002 yılında yani AKP iktidara geldiğinde yüzde 17,18 iken, 2018 bütçesinde yüzde 8,36’ya düşürüldü.  Aradaki farkın kabaca eğitimde özelleşmenin, piyasalaşmanın ekonomideki ifadesi olduğunu söylersek yanlış olmaz demiştik. Bugün yine aynı söylemde ısrarcıyız. 24 Haziran seçimleri öncesi geliyorum diyen ekonomik kriz, AKP’nin seçimlerden sonra her şey güllük gülistanlık olacak söylemlerine inat çığ gibi geldi. Çok değil seçimin üzerinden iki ay geçmeden. Ve tabii tasarruf tedbirleri önce az kazanandan, yani vatandaştan başladı. Eğer doğruysa mevcut ekonomik krizin eğitimi öncelikli olarak hedef alması, AKP’nin eğitime bakış açısını özetlemek için yeterli. Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan MEB’e gönderilen tasarruf tedbirleri içerisinde 73,2 milyar TL olan personel giderleri hariç olmak üzere,  kasada kalan 10 milyar 633 milyon 716 bin 878 TL’den 2 milyar TL kesinti yapılacağı iddia ediliyor. Doğruysa 2018 eğitim bütçesinden geriye kalan paranın yüzde 18’i daha kesilmiş, eksiltilmiş olacak. Yani görüyoruz ki eğitime ayrılan pay sürekli bir erime halinde” dedi.

PISA TESTİNDE SINIFTA KALACAĞIZ

Usluer eğitim sisteminin can çekiştiğini ifade ederek şunları ekledi: “Tasarruf kapsamında, okullar için hammadde, her türlü ürün alımları; yeni okul yapımı için kamulaştırma, satın alma ve büyük bakım-onarımları için ayrılan bütçeden 145 milyon TL, bazı müdürlüklerden de toplamda 800 milyon TL’den fazla kesinti yapılacağı söyleniyor. Fatih projesi için çok söyledik, çok yazdık dinlemediler. Şimdi Fatih projesini de tasarruf tedbirleri içine aldıkları söyleniyorsa da , “atı alan Üsküdar’ı geçtiği” için o noktada söylenecek söz kalmadı. Görünen o ki, yine PISA testinde sınıfta kalacağız, OECD sıralamasında son sıraları kimseye kaptırmayacağız. Parası olan çocuğunu özel okullara göndererek canını kurtaracak. Ya parası olmayan yurttaşlarımız, gözü yaşlı anne babalar? Kimin umurunda? Kısacası can çekişen eğitim sistemimiz önümüzdeki dönemde de yoğun bakım ünitesinden çıkabilecek gibi görünmüyor. İktidarın eğitim anlayışı böyle devam ederse bunun sonu hepimiz için felaket olur.”

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


MEB'den 'Bütçe Kesintisi Haberlerine' ilişkin açıklama
MEB'den 'Bütçe Kesintisi Haberlerine' ilişkin açıklama
'Milli Eğitim Bakanlığı bütçesinden 2 milyar TL kesildi'
'Milli Eğitim Bakanlığı bütçesinden 2 milyar TL kesildi'
Diyanet’e 7.7 milyarlık bütçe yetmedi, 500 milyon ek bütçe istedi
Diyanet’e 7.7 milyarlık bütçe yetmedi, 500 milyon ek bütçe istedi
Anahtar Kelimeler:
tasarruf eğitimi vurdu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Katip Çelebi Üniversitesindeki ‘’Akraba Atamaları’’ Meclis Gündeminde
Katip Çelebi Üniversitesindeki ‘’Akraba Atamaları’’ Meclis Gündeminde
Bahçeli: Malazgirt zaferi tarihin rotasını değiştirdi
Bahçeli: Malazgirt zaferi tarihin rotasını değiştirdi
1979 Yılında Türkiye: Ecevit, Demirel ve Türkeş
1979 Yılında Türkiye: Ecevit, Demirel ve Türkeş

banner389

banner394

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim