Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan 5 Bin Personel Alımında Torpil Tedbiri

Tarım ve Orman Bakanlığının 5 bin kişilik personel alımının orman mühendisi ve orman muhafaza memurları dışında kalan 1146 adetlik sözleşmeli personel alımı için başvurular 12 Eylül'de başladı, 23 Eylül'de sona erecek. 13 unvandaki bu personel alımında mülakat veya uygulamalı sınav olmayacaktır.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli mülakatlarda torpil olmaması için çeşitli tedbirler aldı. Bu tedbirler kapsamında genel kültür mülakatında tüm adaylara eşit puan verilecek, uygulamalı sınav kamera ile kayıt altına alınacak ve 3 dernek uygulamalı sınavda gözlemci olacak.

YAYIMLANAN DUYURU

Bu tedbirlere ilişkin Tarım ve Orman Bakanlığından bir duyuru yayımlandı. Söz konusu duyuruda ise şu ifadelere yer verildi:

Orman Genel Müdürlüğümüzce 5000 kadroya yapılacak personel alımına ilişkin başvurular başladı. 5000 kadronun 1146 adet sözleşmeli personel alımıyla ilgili branş ve kadro sayıları şöyle;

Orman Endüstri Mühendisi (10), Bilgisayar Mühendisi (7), Makine Mühendisi (9), İnşaat Mühendisi (12), Yazılım Mühendisi (7), Elektronik Mühendisi (5), Avukat (65), Biyolog (11), Laborant (11), Tekniker (1), Büro Personeli (708), Ön Lisans Mezunu Destek Personeli (200) ve Ortaöğretim Mezunu Destek Personeli (100)

Bu branşlarda "Mülakat ve Uygulama Sınavı" yapılmayacaktır. KPSS puan sıralaması esas alınmak suretiyle adayların mezuniyet durumlarına göre tercih ettiği pozisyon için en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere adayların yerleştirme işlemi yapılacaktır. Başvurular, 12/23 Eylül 2019 tarihleri arasında yapılacaktır.

1150 sözleşmeli Orman Mühendisi, 2700 sözleşmeli Orman Muhafaza Memuru olmak üzere toplam 3850 personel alımı ise "KPSS Puanı ve Uygulamalı Sınav" usulüyle yapılacaktır.

Zorlu arazi ve ekstrem iklim koşullarında orman yangını ve kaçakçılık ile mücadele başta olmak üzere birçok tehlikeli görevleri ifa edecek olan bu personelin teknik bilgisi, yöneticilik yeteneği, fiziki yeterliliği, arazi çalışmalarına uyum kabiliyetini kapsayan uygulamalı sınav yapılması hem gerekli hem de yasal bir zorunluluktur.

Uygulamalı sınavların her aşaması görsel olarak kayıt altına alınacaktır.

Orman Mühendisleri ile Orman Muhafaza Memurları için uygulamalı sınav kapsamında bulunan Genel Kültür sorularından oluşan mülakat soruları için her adaya eşit (20 puan) puan verilerek uygulamalı sınava başlanacak olup, adaylar sadece yasa gereği uygulamadaki bilgi ve becerileri ile yarışacaklardır.

Meslek örgütleri (Orman Mühendisleri Odası), Sendika (Yetkili memur Sendikası), STK (Orman Muhafaza Memurları Derneği) temsilcilerinden oluşacak 3 kişilik heyet, sınav yerlerinde sınava müdahale etmeksizin gözlemci olarak bulunabileceklerdir. Başvuru yapan adaylardan, alım yapılacak kadro sayısının 4 katı kadar kişi çağrılacaktır.

Müracaatlar, 24 Eylül-07 Ekim 2019 tarihleri arasında yapılacaktır.​

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