Tarım ve Orman Bakanlığı'na Personel Alım Sorusu!

Cumhuriyet Halk Partisi Yozgat Milletvekili Ali Keven, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü’ne 1 yıl önce ihdas edilen 995 kişilik kadro hakkında Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’ye yazılı soru önergesi verdi.

“Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü hakkında 28.04.2018 tarihli resmi gazetede yayınlanan 7139 sayılı kanun ile ihdas edilen 995 kişilik kadronun akıbeti ile ilgili toplumda yaygın bir beklenti oluşmaktadır. Özellikle çoğunluğunun mühendis ve tekniker kadrolarından oluşması kamu kurumlarında ki teknik personel açığının bir an önce giderilmesi açısından önem arz etmektedir. Mühendislik ve tekniker branşlarından mezun olan binlerce kişi kurumların personel alımı yapmasını beklemektedir. Tarım ve Orman Bakanı Sayın Bekir Pakdemirli’den biran önce tahsis edilen bu kadrolar için ilana çıkılmasını atanmayı bekleyen vatandaşlarımız adına talep ediyorum.”

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