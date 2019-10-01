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Tarım ve Orman Bakanlığı Atamaları Meclis Gündeminde!

Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 2017-2019 yılları arasında atama yapılmadığı iddiaları doğru mudur? İddia doğruysa, gerekçesi nedir?

Tarım ve Orman Bakanlığı Atamaları Meclis Gündeminde!

Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 2017-2019 yılları arasında atama yapılmadığı iddiaları doğru mudur? İddia doğruysa, gerekçesi nedir?

01 Ekim 2019 Salı 11:35
Tarım ve Orman Bakanlığı Atamaları Meclis Gündeminde!

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Aşağıdaki sorularımın Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Fuat OKTAY tarafından yazılı olarak yanıtlanmasını arz ederim.

Av. Dr. M. Sezgin TANRIKULU

İstanbul Milletvekili

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 2017-2019 yılları arasında atama yapılmadığı ve ilgili mezunların 2018 yılındaki KPSS puanlarının geçerliliğini yitirmesine kısa bir süre kaldığı için mağdur edildikleri iddiaları mevcuttur.

Bu bağlamda;

1.    Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 2017-2019 yılları arasında atama yapılmadığı iddiaları doğru mudur? İddia doğruysa, gerekçesi nedir?

2.    Tarım ve Orman Bakanlığında en son hangi tarihte, hangi meslek grubundan toplam kaç kişi işe alınmıştır?

3.    2018 yılında yapılan KPSS’den atanmaya yeterli yüksek puan alan ilgili bölüm mezunlarının, atama yapılmadığı takdirde mağduriyetleri nasıl giderilecektir?

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tarım orman bakanlığı atamaları meclis gündeminde
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