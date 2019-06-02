"Tarım Kredi Kooperatifi işe alımlarında neler oluyor?"

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Adana Milletvekili, TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Üyesi Ayhan Barut, Tarım Kredi Kooperatifi'nin personel alımlarıyla ilgili 'mülakatta usulsüzlük' iddialarının peşini bırakmıyor.

Tarım Kredi Kooperatifi Genel Müdürlüğü'nün Gaziantep Bölge Birliğinde çalıştırmak üzere yaptığı 'Kooperatif Görevlisi-Ziraat Mühendisi alımıyla ilgili mülakatta yüksek KPSS puanına sahip birinci sıradaki kişi yerine daha düşük puanlı dördüncü sıradaki kişinin atandığı iddialarını gündeme getiren Barut, ayrımcılık ve torpilin ortadan kaldırılması için ilgilileri göreve çağırdı.



KÜTAHYA'DA YAŞANANLARI HATIRLATTI

Tarım Kredi Kooperatifi Genel Müdürlüğü'nün Kütahya Bölge Birliğinde çalıştırmak amacıyla toplam 53 Kooperatif Görevlisi-Ziraat Mühendisi alımı için ilana çıktığını ve bu süreçte yaşanan skandalların çok büyük tartışmalara yol açtığını anımsatan Ayhan Barut, "Kütahya'da ilan edilen alım için başvuru sayısı yaklaşık bin 500 kişi olmuştu. Kurum bu başvuruların içinden 255 kişinin KPSS sıralamasına göre mülakata alınacağını duyurmuş ve 27 Mart 2019 günü 255 kişinin mülakatını yapmıştı. Mülakat sıralamasına giren 255 kişiden 180'ini kadın, 75 aday erkekti. Yani başvuruda bulunanların yüzde 70'i kadın adaylardan oluşuyordu. 16 Nisan 2019 günü mülakatı geçerek alımı yapılan adayların açıklandığı listelerde, sınava giren 180 kadın adaydan bir tanesi bile kazanamadı. Buna karşılık kazanan 53 kişi de erkek adaylardan oluştu" dedi.



"BU OLAYIN PEŞİNİ BIRAKMAYACAĞIZ"



Kütahya'da yaşanan skandal unutulmadan şimdi de Gaziantep'te ayrımcılık, torpil ve adam kayırma iddialarının gündeme geldiğini aktaran Ayhan Barut, şunları kaydetti:

"Tarım Kredi Kooperatifi Genel Müdürlüğü, Gaziantep Bölge Birliğine bağlı çalışacak personel alım ilanı yayınladı. Başvuruların ardından aralarında ziraat mühendislerinin de bulunduğu çeşitli mesleklerden lisans ve önlisans mezunlarından 55 kişi mülakata girmeye hak kazandı. Burada dikkat çekici bir durum yaşandı. Yüksek KPSS puanıyla ilk sırada mülakata girmeye hak kazanan ve üstelik ziraat mühendisi bir aday değil, daha düşük puanlı ve işletme bölümü mezunu dördüncü sıradaki kişinin kazandığı duyuruldu. Aynı mülakata yine yüksek KPSS puanına sahip ikinci sırada girmeye hak kazanan aday yerine de çok daha düşük KPSS puanına sahip birisi atandı. Mağdur olan adaylar yaşadıkları sorunu her yerde dile getirdi. Mülakatı yapan jürinin böyle bir tasarrufta bulunduğu söyleniyor. Adamı olan, arkasını siyasi bir güce dayandıranların işi oluyor, gariban sahipsiz kimselerin hakkı elinden alınıyor. Buradan tekrar sesleniyoruz. Tarım Kredi Kooperatifinin bu ayrımcılık, torpil ve adam kayırma skandallarıyla ilgili açıklama yapması gerekiyor. Bu yanlışın düzeltilmesini istiyoruz. Buna benzer örneklerin bir daha yaşanmaması ve mağduriyetin giderilmesi için yetkilileri önlem almaya, kul hakkı yememeye çağırıyoruz. Bu olayların peşini bırakmayacağımızın bilinmesini istiyoruz. Ayrıca tarladan sofraya tarım sektörünün en önemli grubunu oluşturan ziraat, gıda, su ürünleri mühendislerinin, veteriner hekimlerin, tekniker ve teknisyenlerin kamuya atamasının yapılmasını istiyoruz."

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