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"Tarım Bakanlığına Kanunsuz Atama Yapıldı Mı?"

Cumhuriyet Halk Partisi Antalya Milletvekili Aydın Özer, yaklaşık 10 ay önce atanan Tarım Bakanlığı Destek Hizmetleri Dairesi Başkanı’nın kamuda en az 5 yıllık hizmet şartını taşımadığı iddiasını Meclis’e taşıdı. Bakan Pakdemirli’ye bir önerge veren Özer, “Atamaya göz yumulmasının nedeni nedir?” diye sordu.

"Tarım Bakanlığına Kanunsuz Atama Yapıldı Mı?"

Cumhuriyet Halk Partisi Antalya Milletvekili Aydın Özer, yaklaşık 10 ay önce atanan Tarım Bakanlığı Destek Hizmetleri Dairesi Başkanı’nın kamuda en az 5 yıllık hizmet şartını taşımadığı iddiasını Meclis’e taşıdı. Bakan Pakdemirli’ye bir önerge veren Özer, “Atamaya göz yumulmasının nedeni nedir?” diye sordu.

23 Mayıs 2019 Perşembe 10:10
"Tarım Bakanlığına Kanunsuz Atama Yapıldı Mı?"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla 19 Ağustos 2018 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan kararname kapsamında Tarım ve Orman Bakanlığı Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’na atanan Ecmel Ercan’ın bu atama için kanuni yeterliliği olmadığı iddiası Meclis gündemine taşındı.

CHP Antalya Milletvekili Aydın Özer, Tarım Bakanı Bekir Pakdemirli’ye bir soru önergesi vererek, kamuda atamaları düzenleyen 3 Nolu Cumhurbaşkanlığı kararnamesinde ‘kamuda en az 5 yıllık hizmeti bulunmak’ şartına dikkat çekti ve Ecmel Ercan hakkındaki iddiayı dile getirdi.

ATAMAYI ONAYAN GİTTİ, ATANAN KALDI

CHP’li Özer’in Bakan Pakdemirli’ye yönelttiği sorular şöyle:

·         Ecmel Ercan hakkındaki söz konusu iddialar doğru mudur? 5 yıllık kamu hizmeti olmadığı halde, Ercan’ın atanmasına göz yumulmasının nedeni nedir?

·         Eğer bu atamanın yasal olmadığının farkına varıldıysa Ecmel Ercan neden göreve devam ettirilmiştir? Ercan’ı göreve devam ettiren Bakanlığınız mıdır, atamayı yapan Cumhurbaşkanlığı mıdır?

·         Bakanlığın en stratejik birimlerinin başında gelen Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’na yapılan bu atama yasal değilse, 10 aydır Bakanlıktaki döner sermaye başta olmak üzere Türkiye genelinde yapılan ihaleler ve satın almalar hukuk karşısında yok hükmünde değil midir?

·         Kanunen atamanın yok hükmünde olması, Ecmel Ercan’ın görev süresi içinde yaptığı bütün işlemleri de hukuken tartışmalı hale getirdiğine göre, bu hukuksuzluk nasıl giderilecektir?

·         Ecmel Ercan’ın kanuni yeterliliği olmadığı halde atama yazısını kabul eden dönemin Personel Genel Müdürü Kamil Tabak’ın yaklaşık beş ay sonra görevden alınmasının sebebi bu yasal olmayan atamayı onaylaması mıdır? Eğer öyleyse Ecmel Ercan niye görevden alınmamıştır?

SPK SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU İDDİASI

Ecmal Ercan’ın kanunu yeterliliği olmadığı halde Tarım Bakanlığına atanmış olmasının yanısıra Sermaye Piyasası Kurulu SPK tarafından da hakkında suç duyurusunda bulunulduğu iddiası dile getirildi. Suç duyurusuna neden olarak ise Ercan’ın Bakanlar Medya şirketinde Yönetim Kurulu Başkan vekilliği yaptığı dönemde şirketin zarara uğratılması eylemine yardımcı olmak, şirket stok ve makinelerinin şirket bünyesinden çıkartılarak şirketin zarara uğratılması, gerçeğe aykırı finansal tablo düzenlemesi suçlarının gösterildiği belirtildi. Söz konusu iddiaların yer aldığı haber, Tarımdan Haber isimli internet sitesinde yayınlandı. Konuyla ilgili Ercan’ın konuşmadığı, bürokratların Bakanın bilgisi olmadan bir açıklamada bulunma hakkı bulunmadığını gerekçe göstererek, sorulara yanıt vermediği kaydedildi.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

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