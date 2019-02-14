"Tarım Bakanlığına Alınacak Personelin Diğer Kamu Personelleri Kadar Değeri Yok Mu?

CHP Manisa Milletvekili ve Tarım Orman Ve Köyişleri Komisyonu üyesi Bekir Başevirgen Tarım Bakanlığına atanmak için bekleyen ama bir türlü ataması yapılmayan binlerce mağdur için bir kez daha ses yükseltti.

Daha önce birçok kez konuyu meclis gündemine taşıyan ama bir türlü mağdur olan kesimi tatmin edecek bir cevap alamayan Başevirgen, geçtiğimiz ocak ayında tek soruluk bir önerge ile Tarım Bakanına bu sorusunu yeniden yöneltmişti.

Tarım Bakanlığı tarafından yanıtlanan önergede, Maliye Bakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığı’ndan sözleşmeli personel pozisyonunun talep edildiği ifade edildi.

Bu yanıt üzerine açıklamalarda bulunan Başevirgen : “ İlki 2018 Şubat ayında ve ikincisi 2018 Mayıs ayında olmak üzere bu talebin Maliye Bakanlığına iletildiğini biliyoruz zaten. Tarım Bakanlığı talep ediyor, Hazine ve Maliye Bakanlığı İle Devlet Personel Başkanlığı bu konuda sessizliğini korumaya devam ediyor. Devlet kurumları arasındaki koordinasyonsuzluk yüzünden arada binlerce kişi mağdur ediliyor. Hemen hemen her alanda bütçe ve kamu kaynakları sınırsızca aktarılırken, Tarım Bakanlığı atamalarının olmayışına büyük ihtimalle bütçe yetersizliği neden gösterilecek. Çünkü bu ülkede binlerce ziraat mühendisi, veteriner hekim, gıda mühendisi, su ürünleri ve orman mühendisleri ile bu branşlarda emek veren teknisyen ve teknikerlerin, diğer kamu personelleri kadar değeri yok!” dedi.

Önergesine verilen yanıtın hemen akabinde bu kez de Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk’un yanıtlamaları istemi ile iki önerge birden veren Başevirgen, “Bu atamalar yapılıncaya kadar hangi kapıyı kaç kez çalmamız gerekiyorsa o kadar çalacağız. Konunun görmezden gelinmesine ve binlerce yetişmiş elemanın daha fazla mağdur edilmesine göz yummayacağız.” dedi.

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