Tarım Bakanlığı 10 bin 551 Personel Ataması Ne Zaman Yapılacak?

CHP Hatay Milletvekili Mehmet Güzelmansur defalarca söz verildiği halde 1 yılı aşkın bir zamandır ataması yapılmayan mühendis ve veteriner hekimlerin sorunlarını Meclis gündemine taşıdı. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin yanıtlaması istemiyle soru önergesi veren Güzelmansur “Tarım ve Orman Bakanlığı, mühendislere ve veteriner hekimlere verdiği atama sözünü ne zaman yerine getirecek” diye sordu.

DEFALARCA SÖZ VERİLEN ATAMALAR NEDEN GERÇEKLEŞTİRİLMİYOR?

CHP’li Güzelmansur soru önergesinin gerekçesinde şu ifadelere yer verdi: “Ülkemizde sayıları 1 milyona ulaşan üniversite mezunu işsiz içerisindeki işsiz mühendis/mimar sayısı 150 bine yaklaşmıştır. Ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik kriz nedeniyle, özel sektörde daralan istihdam olanakları sonrasında işsiz mühendislerimiz için tek çıkar yol Tarım ve Orman Bakanlığına yapılacak atama sözlerinin tutulması olmuştur. Önceki Bakan Ahmet Eşref Fakıbaba 19 Aralık 2017’de TBMM’de yaptığı açıklamada 2018 yılında ziraat mühendisi ve veteriner hekim ataması yapacaklarını belirtmiştir. Mayıs 2018’de yaptığı açıklamada ise ‘9 Şubat'ta 10 bin 551 kişinin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ailesine katılmasına yönelik gerekli kuruluşlara yazılarımızı yazdık’ ifadesini kullanmıştır. Ancak bu açıklamanın ardından geçen 1 yıla rağmen Tarım ve Orman Bakanlığı’na herhangi bir atama gerçekleştirilmemiştir.”

Güzelmansur’un Tarım ve Orman Bakanı’nın cevaplamasını istediği diğer sorular şunlar

Önceki Bakan’ın yaptığı açıklamada yer alan ve 9 Şubat’ta Tarım ve Orman Bakanlığı’na 10.551 personel alımı için gerekli kuruluşlara yazıldığı ifade edilen yazının sonucu ne olmuştur? Tarım ve Orman Bakanlığı’nın ihtiyaç duyduğu personel sayısı bölümler itibarıyla kaçtır? İçişleri Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Adalet Bakanlığı personel alımı gerçekleştirirken Tarım ve Orman Bakanlığı’nın mühendislere ve veteriner hekimlere verdiği atama sözünü 1 yılı aşkın bir zamandır gerçekleştirmemesinin nedeni nedir?

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