tarım bakanı bekir pakdemirli den atama açıklaması

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 13 Aralık 2018 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda yaptığı açıklamada, norm kadro çalışmaları sonrasında, işsiz olan personelin bir kısmının kamuya alma konusunda planlama yaptıklarını açıkladı.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli Atamalar ile ilgili olarak "Hakikaten bu konu çok merak konusu ama şunu unutmayın arkadaşlar: Birçok bakanlarımız, benden önce bakanlarımız da söz vermiş olabilir. Bakın, söz verilen bakanlıkların bir tanesi mülga Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, diğeri de mülga Orman Bakanlığı. İki bakanlık bir araya geldi. Ben de istiyorum ki gerçekten işsiz gençlerimizin bir kısmını Bakanlığımızda istihdam edebilelim. Tabii ki tek istihdam kapısı devlet değildir, bunu da unutmamamız lazım ama en azından bir kısmını mutlaka istihdam edelim.

Benim Bakanlığımın ilk günlerinde hemen tespitlerimden bir tanesi de, gittim dedim ki Milli Eğitim Bakanımıza ilk on beş yılında çocuklarımızı toprakla buluşturmamız lazım. O yüzden bu tarım liselerini tekrar açacağız dedik ve 2019'da da ilk örneklerini görmeye başlayacağız. Hemen YÖK'e çıktım gittim dedim ki: Ziraat mühendisliğini, veterinerliği, su ürünlerini, orman mühendisliğini tekrar nasıl daha değerli hale getiririz? Bunları daha değerli hale getirmemiz gerekiyor. Bu atamalarla ilgili söyleyeceğim şudur; İki bakanlığımız birleşti. Şu an norm kadro çalışmalarını yapıyoruz. Norm kadro çalışmaları da tahmin ediyorum birkaç aya kadar biter. Ondan sonra oturup bir ihtiyaç planını çıkaracağız ve gerekli bakanlıklarımıza da başvurduktan sonra atamayla ilgili isteklerimiz yenilenecek. Zaten geçmişte bakanlarımızın yaptığı atamayla ilgili talepler şu an Hazine ve Maliye Bakanlığında ama en nihayetinde biz norm kadroyu çıkardıktan sonra bununla ilgili bir ihtiyacımız varsa ki olabilir diye düşünüyorum, biz de gerekli atamaları yapmak için gerekli adımları atacağız." ifadelerini kullandı.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA