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Tanzim Satış Kimin Fikriydi! Berat Albayrak Açıkladı!

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sebze ve meyve fiyatlarının düşmesini amaçlayan tanzim satışın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fikri olduğunu açıkladı.

Tanzim Satış Kimin Fikriydi! Berat Albayrak Açıkladı!

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sebze ve meyve fiyatlarının düşmesini amaçlayan tanzim satışın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fikri olduğunu açıkladı.

21 Şubat 2019 Perşembe 08:24
Tanzim Satış Kimin Fikriydi! Berat Albayrak Açıkladı!

Hürriyet'in aktardığına göre Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, özel bir televizyon kanalında gündeme ve hükümetin ekonomi politikalarına dair açıklamalarda bulundu.

Albayrak, "Seçimlerden sonra yeni bir kur saldırısı yapılır mı?" sorusunu "Bu sürecin iki tarafı var. Siz ne yaparsanız yapın bir kesim var. Benimle ilgili yapılan en büyük eleştiriler bu bakan çok biliyor? Ne yapması lazım? Suratının sirke satması lazım. Farklı mecralarda kötücü yaklaşımla yapılan bir operasyonun parçası olarak bu kampanya devam ediyor" diye yanıtladı.

"Eğer zaten Türkiye'ye yönelik resim bu kadar kötüyse niye seçimden sonrayı beklesin? Tam tersine seçimden sonra seçimden sonra ekonomik göstergeler çok daha iyi olacak" diyen Albayrak, "Kış ayları işsizlik anlamında istihdam anlamında zor dönem olmasına rağmen aldığımız mesajlara göre şubat, mart çok daha iyi geçecek" ifadesini kullandı.

Albayrak'ın açıklamalarının devamında şunlar öne çıktı.

"Haklı haksız eleştiriler, katıldığımız katılmadığımız yönleri var. Sesimizin gür çıkması.. Biz hızlı şekilde yürüyoruz ve devam ediyoruz." 

'DOLARIN DÜŞÜŞ TRENDİNİ GÖRÜNCE, TERSİNE ÇEVİRMEK İÇİN ALGI ÇALIŞMASI YAPIYORLAR'

"İşin bir de psikolojik boyutu var. 7 TL'den dolar alanlar 10 TL'yi bekliyordu. Ancak şimdi 5 TL'ye indi. Trend aşağı yönde ilerledikçe, bu havayı bozup tersine çevirmeye çalışanlar bu söylentileri yayıyor. Ekonomiye de toplumsal dönüşe de bir maaliyeti var. Tüm süreçlerin Türkiye'ye çok ağır bedelleri oldu. Türkiye Cuımhuriyeti Devleti bölgesinde yaşadıkları, 16-17 yıldır kapımızda yaşanan savaş, bütün bunlara rağmen Türkiye bu performansı sağlamış. Eski Türkiye bir nezleden ne hale düşerken biz savaştayız… Bütün bunlara kıyasen Türkiye küresel bir süreç bütün bunlara rağmen o kadar güçlü bir bilanço oluşturmuş ki bunlardan minimum derecede etkilenecek bir alt zemin oluşturmuş."

'GÜÇLÜ TÜRKİYE YENİ BİR HİKAYE YAZIYOR'

"İstanbul'un bir finans merkezi olması sürecini nakış nakış işleyerek hayata geçiriyoruz. Türkiye'nin kendi yolunda yürümesi, neredeyse kara sınırlarımızın yarısında savaş, terör kol geziyor. Bütün bu süreçte ülkeyi döndürüyorsunuz. Güçlü Türkiye yeni bir hikaye yazıyor…"

'STRATEJİK ALANLARDA DEVLET OLMAK ZORUNDA'

"Ocağın son iki haftasında koordineli bir hareketlilik var. Bahanesi ne seralar, fırtına, yağmur… 6-7 liralık biber 20-25 liraya nasıl çıkar bir anda. Hallerimize baktığımızda bu hallerdeki firmalar, siyasi noktadaki uyum oluşturduğu noktalar bizi bir yere götürdü. Bu süreç neyi doğurdu? Tanzim fikrinin babası Cumhurbaşkanımızdır. Stratejik alanlarda devlet olmak zorunda."

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

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