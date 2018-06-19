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Tansu Çiller Yenikapı Mitingine Neden Katıldığını Açıkladı

Eski Başbakan Tansu Çiller Yenikapı'daki AK Parti mitingine katılımı ile ilgili "Yaptığım her şey doğruydu demiyorum. Çok gençtik, çok idealisttik, birçok şeyi kısa zaman içinde yapmak isterken karşımda çok geniş bir cephe buldum. Çok yoğun yıpratma kampanyaları ile karşı karşıya kaldım" dedi

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Tansu Çiller Yenikapı Mitingine Neden Katıldığını Açıkladı

Eski Başbakan Tansu Çiller Yenikapı'daki AK Parti mitingine katılımı ile ilgili "Yaptığım her şey doğruydu demiyorum. Çok gençtik, çok idealisttik, birçok şeyi kısa zaman içinde yapmak isterken karşımda çok geniş bir cephe buldum. Çok yoğun yıpratma kampanyaları ile karşı karşıya kaldım" dedi

19 Haziran 2018 Salı 13:18
Tansu Çiller Yenikapı Mitingine Neden Katıldığını Açıkladı

Geçtiğimiz gün düzenlenen AK Parti'nin Yenikapı mitingine katılmasından dolayı kendisine yöneltilen eleştirilere eski Başbakan Tansu Çiller, "Korku refleksi olmasa bu kadar tepki olmazdı. Doğruları söylememden rahatsız olanlar olabilir" ifadelerini kullandı.

Hürriyet gazetesi yazarı Abdülkadir Selvi'ye açıklamalarda bulunan Çiller, "Dün bir partiyi desteklemek üzere gitmedim" dedi. Çiller, Türkiye'nin zor bir dönemden geçtiğini vurgulayarak, "Çok acil refleks gösterilmesi gereken bir dönemden geçiyoruz. Bunu kim yapabilir? Karşıda 5 birbirine benzemez ittifakı var. Bir de 6’ncı partiyi (HDP) Meclise sokmaya çalışıyorlar. Bu durumda 5 benzemez, ipi dışarıdan tutanın ipine asılarak hareket edecekler. Bunlar Türkiye’nin acil çözüm bekleyen sorunlarına çözüm üretemezler. Dış güçler, Türkiye’yi paramparça ederler" ifadelerini kullandı.

Başbakanlık dönemine ilişkin eleştirilere ise Çiller, "Yaptığım her şey doğruydu demiyorum. Çok gençtik, çok idealisttik, birçok şeyi kısa zaman içinde yapmak isterken karşımda çok geniş bir cephe buldum. Çok yoğun yıpratma kampanyaları ile karşı karşıya kaldım" şeklinde cevap verdi.

Çilleri eleştirenlerden biri CHP Lideriydi. Kılıçdaroğlu, "Ben isterdim ki Tansu Çiller, ölüm yıl dönümü törenlerine katılsın ama o tam tersini yaptı. Neden destek veriyor onu bilemiyoruz ama önümüzdeki günlerde biraz daha net görürüz. Tansu Hanım'ın Amerika'da dünya kadar mal varlığı var. Onların hepsinin sorgulanması lazım. Nedir ne değildir, bu Amerika aşkı nereden geliyor? Bütün bunların sorgulanması lazım. Kesinlikle rızaya dayalı birliktelikler değildir bunlar. Tansu Hanım gibi dünyalığını Türkiye'de değil de Amerika'da edinen birisinin herhalde kalkıp da böyle belli bir menfaati, belli bir çıkarı sağlamadan oraya gideceğini hiç düşünmüyorum" ifadelerini kullanmıştı.

İnce ise, "Dün eski başbakanlardan Tansu Çiller de oradaymış. Erdoğan sürekli 90'lara dönmekten bahsediyor ama 90'ların simgesi orada. O başarılı olsa kendi partisini kalkındırırdı. Özetin özetini söyleyeyim mi, Tarzan zorda" dedi.

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Son DakikaTansu çillerAk PartiYenikapı
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