Tam 25 İl El Değiştirdi! İşte 31 Mart’ta Kim, Nereyi, Kimden Aldı Haberi!

31 Mart’ta büyük sürprizler yaşandı. Olmaz denilenler oldu. Olur denilenler olmadı. İttifaklarla gidilen ilk yerel seçim hüviyetini taşıyan 31 Mart siyasi hayatımıza yepyeni bir soluk getirdi. 17 yıldır seçim kaybetmeyen iktidar kazansa da mağlup oldu. Muhalefet ise kazandığı yerlerde kısa sürede önemli işler yapmak zorunda. Peki hangi belediyeler el değiştirdi? Kim nereyi kimden aldı? İşte detaylar!