Tam 25 İl El Değiştirdi! İşte 31 Mart’ta Kim, Nereyi, Kimden Aldı Haberi!

- Adana: (MHP’den CHP’ye) Milliyetçi Hareket Partisi tarafından 2014 yılında sürpriz bir şekilde kazanılan Adana uzun yıllardır sağ tandanslı partiler tarafından yönetildi. Uzun Aytaç Durak döneminin ardından AK Parti ve MHP tarafından yönetilen Adana’da sürpriz oldu ve CHP kazandı.
- Amasya: (AKP’den MHP’ye) 2014’te Ak Parti’nin ezici üstünlüğü olan bu il bu k ez MHP tarafından idare edilecek.
- Ankara: (AKP’den CHP’ye) 1994 seçimlerinde aradan sıyırılarak Refah Partisi Adayı Melih Gökçek tarafından alınan Ankara Belediye Başkanlığı, Melih Gökçek geçtiğimiz yıl Partisi tarafından istifa ettirilene kadar Gökçek’teydi. Seçim öncesi ağır ithamlar havada uçuştu ancak Mansur Yavaş geciken zaferi elde etti ve 3. Denemesinde Ankara’nın Büyükşehir Belediye Başkanı oldu. Ak Parti en önemli kalelerinden birisini kaybetti.
- Antalya: (AKP’den CHP’ye) Antalya uzun süredir Ak Parti tarafından Menderes Türel başkanlığında yönetildi. Geçmişte CHP’nin kalelerinden birisi olarak bilinse de son yıllarda Ak Parti şehirde üstünlüğü el geçirmişti. Ancak bu seçimde AK Partinin ciddi bir diğer kaybı da şüphesiz Antalya oldu.
- Ardahan: (AKP’den CHP’ye) Ardahan da sürpriz olarak sayılabilecek bir seçim yaşandı denilebilir. Artık CHP’li belediye Ardahan’ı yönetecek.
- Ağrı: (HDP’den (BDP) AKP’ye) Ak Parti için bu seçimde en büyük teselli şüphesiz Güneydoğu ve Doğu’da oylarını arttırması ve alınmaz denilen yerleri HDP’nin elinden alması oldu. Ağrı da bunlardan birisi.
- Artvin: (AKP’den CHP’ye) Artvin bir diğer sürprizi yapan şehir. %7 lik farkla Ak Parti uzun süre sonra kaybetti.
- Bilecik: (AKP’den CHP’ye) Bilecik de Ak Parti tarafından kaybedilen bir belediye oldu. %8 lik fark atan CHP adayı Hüseyin Hüsnü Avcı ipi göğüsledi.
- Bitlis: (HDP’den AKP’ye) doğuda muhafazakar insanların yaşadığı ve İslami gelenekten gelen partilerin alması mümkün olan Bitlis HDP’nin yönetiminden çıktı. Ak Parti önemli bir galibiyet aldı.
- Bolu: (AKP’den CHP’ye) Ak Parti için ağır yenilgilerle geçen 31 Mart’ın bir diğer şehri Bolu. AK Parti uzun süredir hizmet verdiği Bolu’yu da kaybetti.
- Burdur: (AKP’den CHP’ye) CHP %10 farkla kazandı.
- Çankırı: (AKP’den MHP’ye) İttifak Ak Partiye çok yaramadı demek lazım belki. İttifaktaki partneri MHP’ye kaybetti Ak Parti.
- Erzincan: (AKP’den MHP’ye) İttifak ortakları burada da karşı karşıya geldi. Kazanan yine MHP oldu.
- Isparta: (MHP’den AKP’ye) İttifakın büyük ortağı burada kazanan oldu.
- İstanbul: (AKP’den CHP’ye) Recep Tayyip Erdoğan’ı Türk siyaset sahnesine çıkaran yer şüphesiz İstanbul. Dünyanın merkezi İstanbul. Ak Parti için önemini anlatmak çok güç. Özellikle de Recep Tayyip Erdoğan için… CHP için psikolojik üstünlük sağlandı dersek yanlış olmaz. İmamoğlu kıl payı farkla kazandı gibi görünüyor. Tabii ki kesin konuşamayız. İtirazlar olacak. Ancak şu anki sonuçlara göre tam 25 yıl sonra sağ İstanbul’da kaybetti. Doğru aday ve doğru stratejiyle hareket eden CHP ise olmaz deneni başardı.
- Karaman: (AKP’den MHP’ye) kıl payı farkla kazanan MHP oldu. Fark 1 puan civarında.
- Kars: (MHP’den HDP’ye) HDP’nin bu seçimde kazanabildiği tek yer burası oldu. Doğu ve Güneydoğuda ciddi kayıplar verdi HDP.
- Kastamonu: (AKP’den MHP’ye) MHP yaklaşık 20 puan farkla kazandı.
- Kırşehir: (AKP’den CHP’ye) her seçimde sağın oy deposu olarak görülen İç Anadolu’dan Kırşehir’den büyük bir sürpriz geldi. 25 yıl aradan sonra CHP kazandı. Ak Parti kanadı kaybedilen Kırşehir’le ilgili hummalı şekilde çalışacağa benziyor.
- Kırklareli: (CHP’den Eski CHP’li bağımsız adaya) Mehmet Siyam Kesimoğlu halihazırda zaten Belediye başkanıydı. Ancak CHP yönetimi tarafından aday gösterilmedi. Şehir meydanında kalabalığa seslendiği görüntüleri bir kısmımız hatırlayacaktır. Hayal kırıklığı içerisinde bağımsız aday olarak yola çıktı. Farkı başka bir siyasi partiye gitmedi. Örneğin DSP’ye. Bağımsız olarak girdi ve bu seçimin en ilgin hikayelerinden birisine imza attı. Kılıçdaroğlu’nun belki de tek hata yaptığı yer burası oldu gibi. Ayrıca MHP sadece 300 oy farkla kaybetti.
- Mersin: (MHP’den CHP’ye) Burhanettin Kocamaz olayıyla seçimlerden önce alevlenen Mersin seçimleri her dönem olduğu gibi yine çekişmeli bir şekilde sonuçlandı. Mersin’de CHP MHP’nin 5 puan önünde seçimi kazandı. MHP’nin Adana ile beraber en önemli 2 kaybı diyebiliriz.
- Sinop: (AKP’den CHP’ye) CHP 16 puan farkla kazandı.
- Şırnak: (HDP’den AKp’ye) Seçimin bize göre açık ara sürprizi Şırnak’tan geldi. Şırnak HDP’nin farklı şekilde kazandığı bir seçim bölgesiyken bu kez Ak Parti tarafından büyük farkla kazanıldı. Terör olaylarının yaşandığı dönemde ciddi badireler atlatan Şırnak bu kez değişik bir tercih yaptı. AK Parti ciddi bir farkla kazandı.
- Tunceli: (HDP’den TKP’ye) Türkiye’nin ‘Komünist Belediye Başkanı’ Maçoğlu Tunceli’de kazandı. HDP’nin tehditleri olduğu iddia edilse de Maçoğlu Komünist yönetim şeklini bu kez Tunceli Merkezde ortaya koyacak.
- Zonguldak: (CHP’den AKP’ye) seçimde Ak Parti’nin CHP’den alabildiği tek il belediyesi burası oldu. Yaklaşık 3 puan farkla Zonguldak Ak Parti dedi.