Sürpriz Görüşme: Erdoğan Bülent Arınç'ı AK Parti Genel Merkezine Çağırdı

Son dakika haberi Ankara'dan geldi. Edinilen son dakika bilgilerine göre Bülent Arınç, AK Parti Genel Merkezine geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bülent Arınç'ın sürpriz görüşmesi AK Parti MKYK toplantısından sonra AK Parti genel merkezinde yapılıyor.

Görüşme Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev için verilecek akşam yemeğinden önce yapılıyor.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Bülent Arınç'ın, 24 Haziran seçimleri ile kulislerde muhalefetin ortak adayı olarak 11.Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün isminin geçmesi konularında görüş alışverişinde bulunacakları belirtiliyor. Davetin cumhurbaşkanlığından geldiği öğrenildi. Öte yandan Arınç da, görüşme öncesi basın mensuplarına yaptığı açıklamada, davet üzerine Genel Merkeze geldiğini söyledi.

Erdoğan'ın resmi programında Bülent Arınç ile görüşme bilgisi yoktu.

AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal ise konuyla ilgili sorulan soruya şu cevabı vermişti:

Böyle bir görüşmeyle ilgili herhangi bir şekilde genel başkanımızın bizimle paylaştığı bir bilgi söz konusu değil.

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